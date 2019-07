Dosar penal de abuz in serviciu si fals in acte. Politistii efectueaza cercetari

In cursul anului 2014, prin folosirea mai multor inscrisuri falsificate, reprezentantul unei asociatii, in scopul dobandirii ilegale a 10 spatii comerciale situate pe raza municipiului Bucuresti. Acestea se aflau in patrimoniul unei foste cooperative… [citeste mai departe]