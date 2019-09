Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu a provocat sambata spre duminica un grav accident rutier, in urma caruia a decedat un tanar de 24 de ani. Astazi, familia Iorgulescu a remis presei un nou comunicat, dupa cel de ieri, in care anunta ca va face tot…

- Adversarii politici au inceput sa foloseasca atacuri la familiile opozanților. Calin Popescu Tariceanu transmite, miercuri, pe Facebook, ca atunci cand fostul șef al statului Traian Basescu il face tradator este de fapt "un mare serviciu de imagine". Tariceanu il acuza pe Traian Basescu ca a tradat…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a lansat un atac fara precedent la adresa lui Traian Basescu, acuzandu-l pe acesta ca toata viata si-a tradat partenerii politici, dar si ca a distrus viata unora din familie, iar la sfarsit si-a abandonat „febletea feminina“.

- Din statisticile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava rezulta ca in acest moment sunt declarați adoptabili 41 de copii, cu varsta cuprinsa intre un an și 14 ani, care așteapta o familie dispusa sa le acorde iubirea si ingrijirea de care au nevoie. Din cei ...

- Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca au fost notificați ca datoreaza sume mari de bani pentru o serie de tratamente prescrise in perioada 2014-2015. Președintele Patronatului Medicilor de Familie din București-Ilfov, dr. Marina Pircalabu, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca aproximativ…

- Pe 20 iunie 2019, presedintele Romaniei a promulgat Legea pentru completarea art. 8 alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18 2017 privind asistenta medicala comunitara. Initiativa parlamentara a avut ca scop introducerea in categoria profesionala a persoanelor care pot acorda asistenta medicala…

- Venirea pe lume a unui copil l-a determinat pe Alexandru Badulescu sa renunte la locul de munca pe care il avea si sa gandeasca o afacere proprie, cu mancare sanatoasa pentru familia care se extindea. Asa a aparut in Bucuresti food truck-ul Sara Green,...

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.