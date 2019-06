Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta partidului Adunarea Nationala (RN) din Franta, Marine Le Pen, a anuntat joi crearea unui nou grup de extrema-dreapta in Parlamentul European, care ii reuneste pe euroscepticii de pe intreg continentul ce isi doresc sa redea o mai mare putere statelor in raport cu Bruxellesul, relateaza…

- Grupul de extrema-dreapta din Parlamentul European, numit in prezent 'Europa natiunilor si libertatilor', devine 'Identitate si Democratie' si va numara 73 de eurodeputati, printre care membrii partidului Liga al lui Matteo Salvini si ai formatiunii RN condusa de Marine Le Pen, a anuntat miercuri…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), condus de Marine Le Pen, s-a plasat pe prima pozitie in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Franta, devansand cu 0,9 puncte procentuale partidul sustinut de presedintele Emmanuel Macron (23,31% fata de 22,41%), releva rezultatele…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), condus de Marine Le Pen, este creditat cu primul loc in scrutinul europarlamentar din Franta, in fata progresistilor din „La Republique en marche“ (LREM).

- Formatiunea franceza de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National), condusa de Marine Le Pen, ar fi pe primul loc la alegerile europene, cu circa 24% din voturi, relateaza presa internaționala. Astfel, partidul extremist ar fi în faţa partidului preşedintelui Emmanuel…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

Douasprezece partide de extrema dreapta din state ale Uniunii Europene se vor reuni sambata, la Milano, in jurul liderilor francez Marine Le Pen si italian Matteo Salvini,…