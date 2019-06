Stiri pe aceeasi tema

- Petrolierul japonez Kokuka Courageous a fost afectat în marea Oman de o mina-ventuza "asemanatoare cu cele folosite de Iran", a afirmat miercuri comandantul marinei americane Sean Kido, care a adaugat ca experții americani au reușit sa recupereze amprente, scrie AFP.Acest tip…

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a cerut vineri efectuarea unei investigatii independente pentru depistarea autorilor atacurilor care au vizat petroliere în Golful Oman, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Este foarte important sa stim adevarul…

- Iranul a comis atacurile asupra petrolierelor din Golful Oman, a acuzat vineri presedintele SUA, Donald Trump, avertizand "natiunea terorista" ca Washingtonul analizeaza masuri pentru contracararea actiunilor de acest tip.

- Doua tancuri petroliere – unul norvegian și altul japonez – au fost atacate joi in Marea Oman. Statele Unite au acuzat Iranul. Stramtoarea Ormuz, un loc de trecere obligatoriu in traficul petrolului, se afla in centrul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, dupa decizia lui Donald Trump de a ieși…

- "Raspundem de mentinerea securitatii in stramtoare si am salvat in cel mai scurt timp posibil echipajele petrolierelor atacate", a declarat Abbas Mousavi, purtator de cuvant al ministerului de externe de la Teheran.Oficialul a adaugat ca "acuzatiile secretarului de stat american (Mike)…

- Doua explozii foarte puternice au avut loc azi la bordul a doua petroliere in Golful Oman. Pe „Kokuka Courageous” era un echipaj format din 21 de oameni, iar pe „Front Altair” erau 23 de oameni. Cu toții au fost salvați cu succes, a informat bbc.com. Cauza exploziilor de pe una dintre cele mai circulate…

- 'Suspect este putin pentru a descrie ceea ce se pare ca s-a intamplat azi dimineata', a transmis Zarif pe Twitter, remarcand ca atacurile, dintre care unul a vizat o nava japoneza, au avut loc in timp ce premierul nipon Shinzo Abe se intalnea pentru 'discutii amicale' cu liderul suprem iranian, ayatollahul…

- Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita si Norvegia le vor prezenta joi membrilor Consiliului de Securitate al ONU rezultatele unei anchete comune asupra sabotarii la 12 mai a unor nave la intrarea in Golful Persic, au informat surse diplomatice, relateaza AFP. Statele Unite au acuzat Iranul ca…