Carey a povestit despre problemele de sexism și control cu ​​care s-a confruntat in anii ei de tinerețe, ca superstar, forțata, pentru un timp, sa se resemneze cu toate. “Aveam 18 ani cand am primit primul contract de inregistrari”, a subliniat ea. „Mulți barbați foarte puternici mi-au controlat cariera – ce purtam, cu cine lucram... Read More Post-ul Mariah Carey sarbatorește triumful femeilor asupra societații corporatiste misogine apare prima data in TaBu .