- Soția criminalului din Caracal a fost martora la momentul in care Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele. Femeia era prezenta la perchezițiile de la casa individului. In timpul operațiunii, criminalul a confirmat ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, anunța observator.tv.Echipa…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.

- Alexandru Bogdan, avocatul din oficiu al suspectului in cazul de la Caracal, a declarat ca, potrivit procedurilor, va avea loc si o reconstituire a celor doua crime pe care Gheorghe Dinca le-a recunoscut, atat referitor la Alexandra Macesanu, de 15 ani, cat si la Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.

- Principalul suspect in cazul fetelor disparute in județul Olt, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv, prin decizie la Tribunalul Dolj. Acesta nu a recunoscut faptele nici in fața magistraților. Citește și VIDEO: Detalii revoltatoare in cazul fetelor disparute. Principalul suspect, reținut 24 de ore…

- DIICOT a descoperit ca Alexandra Maceșanu a sunat la 112 chiar de pe telefonul suspectului de azi, Gheorghe Dinica, și a descris nu doar gospodaria, dar și pe el in detalii, ca varsta, statura, a spus pana și ca ”are burta”. DIICOT a comunicat public ca va cere arestarea suspectului de la Caracal pentru…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…

