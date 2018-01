Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de ce a ales sa se dedice acestui domeniu, jurnalistul a spus ca a fost o intenție pe care a construit-o in timp, „inca de mic". „Nu ma uitam la desene animate, ci la emisiunile lui Marius Tuca. Mai apoi am crescut cu Nașul", a declarat Ionuț Cristache. Drum complicat „Am știut…

- Ultimele trei zile de sarbatoare la Tirgul de Craciun din Chișinau aduc o muțime de surpize pentru vizitatori, noteaza NOI.md. Duminica seara, in ziua inchiderii Tirgului de Craciun, va ninge cu premii generoase la Marea Tombola, infrumusețata de apariția pe scena a tuturor interpreților și formațiilor…

- Femeia din localitatea Branisca a fost internata inainte de Craciun la oncologie. Atunci, a fost transportata la spital cu o ambulanta si a fost preluata din fata portii. La externare, insa, ambulanta nu a mai dus-o pana acasa, ci a lasat-o in fata unui bar dintr-o localitate vecina. Mai erau…

- O bolnava de cancer din comuna Branișca a fost abandonata de șoferul ambulanței care trebuia s-o duca acasa la birtul din satul Boz. Oamenii aflați acolo, la baut, s-au straduit sa-i gaseasca femeii un adapost, pana cand ar fi venit rudele s-o ia acasa. Fiul femeii locuiește intr-o zona retrasa,…

- Multa lume a cunoscut-o ca fiind sotia lui Marcel Toader. Cei care stiu doar atat, n-au cunoscut-o deloc pe Maria Constantin, cantareata care a primit recent nota 10 la conservator. Canta de la varsta de 6 ani si are sute de mii de ore de studiu. Maria si-a deschis sufletul si ne-a acordat un interviu…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, la inițiativa premierului Pavel Filip, au fost oferite peste 2.000 de pungi cu daruri și dulciuri, care au ajuns în familii mai triste și neajutorate, dar și la persoane în etate. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul și implicarea…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus arestarea preventiva pe numele ieseanului care, in zilele de Craciun, si-ar fi ucis concubina, dupa care, cu ajutorul fiului, ar fi ingropat-o pe un camp. Ioan Manolea a fost arestat desi, in timpul sedintei de judecata, i-a cerut magistratului sa fie plasat in…

- Barbatul a racordat clanta de la usa la reteaua electrica, cu ajutorul unui mecanism confectionat din cablul de la o lampa si clemele de la un redresor, pentru ca femeia sa se lectrocuteze atunci cand deschide usa, potrivit mirror.co.uk.Mai mult, Wilson și-a schimbat și statusul pe Facebook,…

- Un american a vrut sa-si electrocuteze sotia gravida. Michael Wilson, un barbat in varsta de 32 de ani din Palm Coast, a incercat sa-si ucida sotia insarcinata, cu o capcana inspirata din celebrul film “Singur acasa”. De altfel, capcanele lui Kevin din „Singur acasa” au fost testate. Vezi cat de periculoase…

- In prag de Craciun, o familie a facut disperata un apel catre oricine poate ajuta la gasirea fiicei lor in varsta de 15 ani, care a disparut subit de acasa. Emanuela disparuse fara urma, iar fetita a fost data in urmarire si cautata cu disperare de toata lumea , conform observator.tv.ro . Astazi, politistii…

- Ultima zi din anul 2017 vine cu schimbari și in programul primului Targ de Craciun din Chișinau. Astfel, „Acasa de Craciun" va avea un alt orar, Targul va putea fi vizitat incepand cu ora 10:00 și iși va inchide porțile la ora 20:00.

- Trecerea dintre ani vine cu schimbari și in programul primului Targ de Craciun din Chișinau amenajat dupa modelul marilor capitale europene.Astfel, experiența „Acasa de Craciun” va avea un alt orar in ziua de 31 decembrie 2017.

- Cristian Ploscaru, coleg cu Bogdan Maleon la Facultatea de Istorie, crede ca barbatul ar fi plecat de acasa inainte de a o gasi pe soția sa, spanzurata in mansarda. Un alt profesor de la Facultatea de Istorie, Liviu Pilat, care i-a gasit pe soții Maleon decedați in casa, in prima zi de Craciun,…

- Maria Constantin a transmis și ea un mesaj odata cu apropierea sfarșitului de an. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a avut un an dificil, in care imaginea sa a avut mult de suferit din cauza divorțului cu mare scandal de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea partener de viața…

- ACASA…Cinci dintre cei șapte violatori din Valeni trimiși dupa gratii au beneficiat, in perioada Sarbatorilor de Craciun, de cate o permisie de 24 de ore. Fara Silviu Burada, condamnat la 10 ani de inchisoare, și Paul Andrei Burlacu, condamnat la 8 ani și 8 luni, ceilalți cinci inculpați care au avut…

- Dupa aproape o saptamana de cautari disperate si rugaciuni pentru ca fiica lor sa fie gasita in viata, parintii Emanuelei au fost sunati de oamenii legii. Cand au aflat cum a fost descoperita fiica lor de 16 ani, oamenii au avut un soc urias.

- Inainte de Craciun, cantarețul declara pentru o publicație naționala ca nu mai are de gand sa se impace cu femeia care i-a daruit doi copii insa nu a dorit sa dezvaluie motivul pentru care a luat aceasta decizie. Rudele manelistului Florin Salam spuneau atunci ca iubita acestuia, gorjeanca…

- Afaceristul din Gorj a avut o invoire de cinci zile de Craciun. Inca din data de 23, el a putut sa mearga acasa, sa fie alaturi de Valentina. Timpul a trecut rapid, iar astazi fostul acționar de la Dinamo s-a prezentat la Poliția Voluntari, pentru ca apoi sa ia drumul Jilavei. Aflat la inchisoare…

- Surprize cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru veteranii din Chisinau. Ei au fost colindati de orchestra prezidentiala si cea a armatei si au primit daruri din partea Guvernului, in cadrul programului cultural-artistic "Acasa de Craciun".

- In prima zi de Craciun, polițiștii de la Secția 8 poliție rurala Oravița au fost sesizați ca o femeie in varsta de 73 de ani, a plecat de la domiciliu, din localitatea Surducu Mare, in ajun, și nu a mai revenit.

- Se stie ca nicaieri gustul mancarii nu e mai bun ca acasa. Un magazin din Bruxelles le indeplineste romanilor stabiliti in Belgia dorinta de a manca produse din tara, la preturi corecte.

- Dupa ce a trecut prin perioasa zbuciumata a divortului, Maria Constantin a simtit nevoia de liniste asa ca a decis sa plece de sarbatori acasa la parintii ei. Si pentru a dovedi ca este o gospodina desavarsita, cantareata s-a apucat de treaba imediat cum a ajuns acolo.

- A aparut o noua afacere cu brazii de Craciun: sunt livrati acasa, gata impodobiti. Astfel de afaceri au prins in marile orase, dar comezile vin din toata tara. Și in piețe este aglomeratie la cumpararea brazilor. Iar comerciatii au si oferte in rate.

- Se fac ultimele pregatiri pentru masa de Craciun! Cine n-a terminat sarmalele, carnatii sau caltabosi, azi are treaba. Totuși, dupa atata carne de porc, parca merge niste piftie de gaina.

- Targul de Craciun, organizat de Guvern, este mai mult decat un loc unde poti petrece frumos timpul.Aici pot fi procurate suvenire originale si cadouri de sarbatori. Oaspeții Capitalei reusesc sa imbine distractia placuta si grija fata de cei apropiati.

- O familie din Timis e in pragul disperarii, dupa ce Emanuela, o copila de 16 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Adolescenta parca a intrat in pamant de aproape 24 de ore, iar aseara, cand au vazut ca nu se intoarce, parintii au alertat politia.

- Nu-i nevoie sa dai o gramada de bani pe decoratiunile de Craciun si sa mai pierzi si timp in magazinele aglomerate. Mai jos ai niste idei cool pe care le poți pune in practica foarte ușor. Reutilizeaza CD-urile vechi pentru a realiza niste globuri super cool Un pom de Craciun diferit. Inimioare din…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a vorbit in aceasta dimineața, la aproape un an de la fuga lui Sebastian Ghița in Serbia despre stadiul anchetei in cazul acestuia, dar și despreprotestul magistraților și despre demersul in premiera facut, mai excat vizita in Malaezia. Reamintim ca fostul deputat…

- Fosta solista de la Ansamblul „Doina Gorjului", Maria Constantin, iși pregatește deja vacanța de Craciun. Va taia porcul pe 23 decembrie și are de gand sa caștige o gramada de bani la colindat. Artista a participat la o...

- Romeo, unul dintre apropiatii lui Salam sustine ca intre cei doi existau de mult timp discutii aprinse. "Indiferent ce vrea Roxana sa ascunda, totul este adevarat. Florin a dezmintit pentru ca nu vrea sa-si paraseasca doamna. Fetele lor sunt la Melania, mama Roxanei, ea se ocupa de copii.…

- Ce a facut Florin Salam dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa. Puiu Gheorghiu, omul de incredere al manelistului a rupt tacerea. Mai mult, acesta a vorbit și despre presupusa sarcina a brunetei. Puiu Gheorghiu spune ca daca Roxana Dobre este insarcinata in doua luni, așa cum ea ar fi susținut, ii…

- Atmosfera de poveste pe strada 31 august din Capitala. In seara zilei de ieri a fost fost inaugurat tirgul "Acasa de Craciun", organizat de Guvern. Sute de oameni s-au adunat la tirgul organizat de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii se distreaza pe ritmurile muzicii autohtone. Tirgul de Craciun este…

- Atmosfera de poveste pe strada 31 august din Capitala. In acesta seara a fost fost inaugurat targul "Acasa de Craciun", organizat de Guvern. Sute de oameni s-au adunat la targul organizat de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii se distreaza pe ritmurile muzicii autohtone.

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea asteapta cu nerabdare perioada sarbatorilor, alaturi de micuta lor Victoria, care a aparut in viata lor recent. Dupa ce si-au anuntat prietenii virtuali ca au gasit bradul perfect, acestia au postat o imagine de-a dreptul emotionanta.

- Pregatirile pentru deschiderea Targului "Acasa de Craciun", organizat de Guvern, sunt pe ultima suta de metri.Au mai ramas ore numarate pana se va da startul evenimentelor de iarna. In preajma strazii 31 august, deja se simte mirosul de placinte si vin fiert.

- Guvernul Republicii Moldova va invita la inaugurarea primului Târg de Craciun tradițional, în stil european la Chișinau. Farmecul de poveste specific tradițiilor de iarna, ca în marile orase de pe continent, va prinde viața pe strada 31 august 1989, în perimetrul strazilor…

- Copiii cuminti ii pot transmite dorintele lor Mosului chiar la Targul de Craciun de la Resita si vor putea ajuta alti copii mai putin norocosi! La Casuta Mosului si Casuta Spiridusilor din Centrul Civic, activitatile se vor inteti. Mosul are ajutoare, doi spiridusi, care impreuna cu copiii generosi…

- Brasoveanul Horia Brenciu sustine in acest weekend trei spectacole la Sala Palatului (8, 9, respectiv 10 decembrie). Artistul a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca toate biletele au fost vandute, iar la cererea publicului s-a organizat si un al treilea spectacol vineri, 8 decembrie. Showman-ul Brenciu…

- Tirgul de Craciun din strada 31 August va fi inaugurat pe 15 decembrie, ora 18.00, și se va desfașura cu sloganul: „Acasa de Craciun”. Acesta va fi deschis pina pe 14 ianuarie, intre 10.00 și 22.00. In seara deschiderii tirgului, formațiile „Fluieraș” și „Etno Republic” vor susține un recital. Premierul…

- Comunitatea locala din Savarsin, localitate in care familia regala detine un castel si obisnuieste sa isi petreaca sarbatorile de iarna, este indurerata de anuntul privind decesul Regelui Mihai, iar mai multe momente comemorative vor fi organizate la biserica si de catre administratia locala. Oamenii…

- Roxana Dobre este femeia care ii este alaturi, de cațiva ani, lui Florin Salam. Aceasta a dezvaluit care este relația dintre ei și a marturisit ca iși dorește neaparat sa-i faca și un baiat manelistului. Roxana Dobre și Florin Salam, care au trecut și prin momente mai puțin placute , formeaza un cuplu…

- In loc sa taie porcul sau sa caute cadouri, vedetele autohtone fac drumuri la tribunal chiar si in preajma Sarbatorilor. Marcel Toader si Maria Constantin isi transeaza divortul in apropiere de Craciun, Monica Davidescu are inca bataie de cap in procesul cu MediaPro, Laura Lavric se razboieste cu sora,…

- Pentru Claudia Pavel sarbatorile au inceput deja. In casa ei, totul a devenit magic de cand a impodobit bradul. Iar musafirii sunt primiți precum colindatorii. Deci, cu drag. Cantareața a povestit pentru revista VIVA! de ce nu s-a adaptat niciodata la viața in America și, mai ales, cum de și-a gasit,…

- Au fost impreuna patru ani, dintre care doi ani casatoriti, iar acum au decis sa dea uitarii toate momentele frumoase si sa divorteze, scrie click.ro. In asteptarea termenului de divort, fixat pe 21 noiembrie, Maria Constantin (31 de ani) si Marcel Toader (54 de ani) jongleaza cu tot felul de informatii…

- Împreuna cu asociația „Acasa”, organizatorii îi invita pe participanții la târg sa contribuie pentru a salva o familie din comuna Cojocna, nevoita sa întâmpine iarna cu o casa care sta sa se prabușeasca, și în care locuiesc 4 generații în 20 metri…

- In general se merge pe recomandari: „Vezi ca doamna doctor e buna, am fost eu cu «al mic» la ea” sau „Vezi ca domnul doctor e OK, dar nu mai ia in plus, deși lucreaza cu Casa”. Dupa naștere, de la neonatolog la asistenta, prieteni și rude, toți se vor intrece sa-ți recomande medici pediatri.…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin are sufletul sfașiat de durere din cauza uneia dintre cele mai dragi persoane din viața ei, pe care nu o poate avea aproape. Maria Constantin a fost in centrul atenției in ultimele luni din cauza divorțului cu mare scandal de omul de afaceri Marcel Toader,…

- Ce nu știa nimeni despre familia lui Ștefan Hrușca.Artistul a vorbit pentru prima data despre cei doi copii ai lui, care ii calca pe urme. Artistul traiește in Canada de aproape 27 de ani. Ștefan Hrușca este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, iar cei doi copii ai lui sunt la fel de talentați…