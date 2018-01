Stiri pe aceeasi tema

- In zona Turzii au inceput sa infloreasca ghioceii! Poza este facuta chiar azi, la o temperatura cu multe grade peste 0 (la ora 17.30, inca erau circa 9 grade Celsius, cu plus!). Read More...

- Primaria Sibiu a realizat in perioada noiembrie - decembrie 2017 o serie de lucrari care sa faciliteze accesul și circulația persoanelor cu dizabilitați pe strazile din municipiul Sibiu. La drept vorbind, proiectul a vizat mai multe zone din centrul orașului și principalele bulevarde. Read More...

- Un tricolor romanesc, cu o lungime de 100 de metri, a fost intins duminica de la un mal la altul al Prutului de-a lungul unui pod feroviar,in prezent dezafectat, care face legatura intre localitatea vasluiana Falciu si orasul Cantemir din Republica Moldova, dand start astfel seriei de manifestatii…

- Și-azi e ceas sfant de urat, de urat și colindat ca vremea iși trece pragul și-și impobește...infinitul cu an nou, verde ca bradul micuț ca un pruncuț lucitor ca-i plin de dor... Read More...

- Cei care aveti un suflet curat, veniti si luati parte la Unirea Basarabiei, ca sa nu mai fie taiata in jumatate. „Anul 2018 este deosebit de important pentru noi deoarece marcheaza Centenarul Marii Uniri a tuturor romanilor, din 1918. Incepem 2018 la Prut privind spre Basarabia, catre care ne concentram…

- Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata de…

- Șuiera și nu strigaSa rasune ulița,Sa m-auda mandruța,Sa deschida portița,Sa-mi dea mie gurița.Gurița și buzele,Ochii și sprancenele.De n-ar fi ochi și sprancene.N-ar mai fi pacate grele,Dar ochi și sprancene sunt,Aștia ma baga-n pamant.In pamant, maica-n pamant,Unde n-am fost de cand sunt. Read More...

- Frumusețea Sarbatorilor de iarna și minunatul ecou al colindelor sa va umple sufletele de credința, speranța si iubire! Bucuria și emoția Craciunului sa se gaseasca mereu in inimile voastre și sa va lumineze viața! Read More...

- Deliciile din porc de pe masa de Sarbatori pot fi pe cat de gustoase, pe atat de periculoase pentru sanatatea noastra. Nu și daca știm care sunt cele mai sanatoase metode de a o pregati pentru preparare. Iata sfaturile specialiștilor Ministerului Sanatatii, de care trebuie sa ținem cont pentru a ne…

- Craciunul este despre reintregirea familiei și reintalnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal sa apreciem dragostea din viața noastra, despre care credem, de multe ori, ca ni se cuvine. Fie ca aceste Sarbatori de Iarna sa va umple inima de dragoste și binecuvantare.

- AICI II LEGE: Traditia merge mai departe la Copsa Mica, in prag de Craciun, Primaria orasului si-a deschis din nou portile, pentru al XI-lea an consecutiv, grupurilor de colindatori mici si... mai mari: copiii Gradinitei cu program prelungit, elevii Scolii Gimnaziale si Liceului Tehnologic „Nicolae…

- Cantina de Ajutor Social Galati va distribui asistatilor institutiei, in data de 21 decembrie 2017, un numar de 571 de pachete cu produse traditionale de Craciun si dulciuri pentru copii, anunta Biroul de Presa al Primariei Galati. Produsele vor fi distribuite la sediul Cantinei de ajutor social Galati,…

- La ultima conferința de presa susținuta de cei 5 consilieri locali PNL, aceștia s-au laudat cum au susținut ei proiectele municipalitații și au vegheat asupra modului in care sunt cheltuiți banii publici, cand de fapt ei sunt campioni la ABSENȚE și la VOTURI IMPOTRIVA. Read More...

- In cursul zilei de 19 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului De Ordine Publica Sibiu au continuat activitaile pentru controlul pe linia prevenirii și combaterii activitaților ilegale de taiere, transport și valorificare a materialului lemnos. De aceasta data, polițiștii au ajuns in Piața Rahova.…

- Tribunalul Alba se va pronunta in 21 decembrie fata de contestatia la executare depusa de Mircia Muntean, fostul primar al Devei, condamnat in aprilie 2017 la sase ani de inchisoare intr-un proces in care a fost acuzat ca a provocat un accident rutier in Deva, o pedeapsa la care s-a adaugat o condamnare…

- Ciorbe, fripturi și sarmale, de Craciun le gatim toate cu carne de porc. E o tradiție la romani, dar daca nu suntem atenți de unde cumparam carnea, ne putem imbolnavi de trichineloza, o boala care poate duce la complicații mortale

- O noua ediție a Cupei Salina la inot a adunat circa 200 de copii la Bazinul de Inot din Turda, care au incercat sa fie cei mai buni pe diverse distanțe, la diverse stiluri și la diverse categorii de varsta. Read More...

- In timp ce comercianții și unii cumparatori spun ca nu s-au scumpit nici brazii și nici produsele tradiționale care se pun, de regula, pe masa de Sarbatori, cele mai multe dintre persoanele intervievate joi, in Piața Centrala din Craiova, au ...

- In urma cu 6 ani am derulat proiectul de voluntatiat „ Ofera un strop de fericire” la care anual sunt implicati peste 100 de elevi. Proiectul se bucura de un real succes, reusind in fiecare an sa facem multi copii si batrani fericiti.Obiectivele proiectului sunt Read More...

- De ce ar trebui sa cumparam brazi cu radacina, pe care sa-i replantam dupa sarbatori? Pentru ca an de an sunt taiați mii de brazi care ajung pe rand in magazine, in casele oamenilor și apoi… la gunoi. Coniferele fara viața, cu tulpina retezata de drujbe, dar cu cetina inca verde, sunt aruncate la fiecare…

- Un cititor reclama faptul ca lucrarile de asfaltare pe strada Gheorghe Șincai, pe partea de trotuar, i-au blocat deschiderea porții de acces in curte. Dupa ce i s-au dat asigurari ca problema i se ”rezolva”, azi (in ultima zi de lucrari) i-au transmis ca poarta lui se deschide ”ilegal” și... e problema…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș le da o mana de ajutor celor care sunt in cautarea cadourior de sarbatori pentru persoanele dragi. Astfel, in perioada 13 – 17 decembrie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara este organizat targul “Serbarea Craciunului”. Timp de cinci zile, peste…

- Consilierul județean PSD, Petre Pop, liderul de facto al PSD Campia Turzii, a criticat administrația locala condusa de primarul liberal Dorin Lojigan, pe care l-a acuzat ca nu cunoaște prioritațile localitații și ca nu știe ce sa faca cu cei 1 milion de euro, excedent bugetar al administrației locale.…

- Programul RATB de Revelion 2017. Regia Autonoma de Transport București (RATB) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, programul mijloacelor de transport in comun, de Revelion. Astfel, RATB va asigura transportul public pe intreg parcursul nopții de Anul Nou (31 decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018),…

- DE VAZUT, DE... ADMIRAT! Din anul 2009, Muzeul National Brukenthal a deschis spatiul de Informare din Sala cu fresca, Piata Mica, Nr. 22, intr-o cladire datata in secolul al XV-lea. Read More...

- Guvernanții au anunțat ieri ca Proiectul de Buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și caștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este…

- Batranii din cadrul Centrului de Asistența Suseni au beneficiat joi de un porc de Craciun sacrificat in mod tradițional. Conducerea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj a organizat special pentru aceștia evenimentul intitulat „Impreuna de Sarbatori“, ...

- In data de 5 decembrie a.c., in jurul orei 14.45, in municipiul Sibiu, polițiștii au oprit in trafic un autoturism, pe strada Nicolae Teclu: la volan, un sibian in varsta de 58 de ani. Read More...

- In perioada 08 - 24 noiembrie 2017, ITM Cluj a desfasurat actiuni de control in cadrul unei campanii organizate la nivel national, privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca…

- Premierul Mihai Tudose a reactionat, marti, la anuntul decesului Regelui Mihai I.`Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate și demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simți mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Pensiile se dau mai devreme in decembrie, conform unui anunț facut luni de Casa Naționala de Pensii. Plata pensiilor a fost devansata in luna decembrie, beneficiarii urmand astfel sa incaseze pensiile mai devreme cu cateva zile. ”Avand in vedere apropiatele Sarbatori de iarna…

- Patru zile de festival, 10 ore de spectacol folcloric, 13 ansambluri, peste 600 de artiști in scena si aproximativ 5.000 de spectatori - acestea sunt coordonatele impresionantului maraton folcloric de care Sibiul a avut parte saptamana trecuta, in cadrul tradiționalului Festival National de Folclor…

- Primarul Marcel Romanescu și membri trupei Direcția 5 au aprins, in aceasta seara, iluminatul festiv in Tg-Jiu, in prezența a mii de persoane. Articolul GALERIE FOTO. Vezi cum arata orașul Tg-Jiu! Primarul Romanescu și Direcția 5 au aprins iluminatul festiv de sarbatori apare prima data in GorjDomino…

- ABSOLUT IMPRESIONANT!!! Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Muzeul Național Brukenthal și-a deschis porțile tuturor sibienilor și turiștilor, oferind acces liber pentru vizitarea acestui... tezaur bicentenar. Read More...

- In perioada 1-31 Decembrie 2017 Sala Cataloagelor a Bibliotecii Municipale „Teodor Murasanu” Turda gazduieste expozitia personala de pictura intitulata „Lecturi si sentimente” si semnata Dana Deac. Read More...

- Zilele libere de Craciun și de Revelion vor bucura anul acesta mai mult ca niciodata angajații, deoarece vor oferi tuturor ocazia unei minivacanțe, atat de Craciun, cat și de Revelion. Zile libere de Craciun 2017 Craciunul se sarbatorește in fiecare an pe data de 25 decembrie, aceasta zi și urmatoarea,…

- Agale si, totusi, drept cumu-i bradul, s-a dus „tinta”- vorba aceea, la librarie, undeva, in centru. Cu un tablou (așa parea pachetul) imens sub brat, s-a oprit, l-a contemplat, i-a savurat faldurile si culorile proaspete, la masurat cu ochiul, si, in ciuda staturii sale, sfios si cu evlavie, l-a...…

- Dragi sibieni, sunteți invitați marți, 5 decembrie, orele 19:00, la Sala Thalia din Sibiu, pentru a sarbatori impreuna Muzeul Național Brukenthal, cu ocazia Concertului „Brukenthal: The Show”! Read More...

- Preotul Dan Damaschin si-a propus sa ajute de Craciun 1.000 de copii nevoiasi din satele judetului Iasi. Printre acestia se regasesc fete si baieti care nu stiu ce este curentul electric pentru ca au traiat toata viata la lumina lumanarii.

- Congresul Ligii alesilor locali ai PNL se intruneste, sambata, la Cluj-Napoca, urmand sa fie alesi presedintele si prim-vicepresedintele Ligii si sa fie adoptate rezolutii, printre care cea referitoare la Centenarul Marii Uniri.Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE…

- Gradina Zoologica din Targu Mureș a preluat urșii de la Zoo Turda, dupa ce autoritațile de mediu și cele sanitar-veterinare din Cluj au somat administrația locala din Turda cu privire la condițiile improprii de adapostire a animalelor. Read More...

- Astazi au sosit brazii ornamentali de sarbatori. Ei vor fi pusi in uncte cheie din centrul urbei si impodobiti pe masura - cel putin asa promit reprezentanti din Administratia Publica Locala. Deja miroase a Craciun... N-ar fi rau sa mai uitam de rautati zilele acestea, ce ziceti?

- Anca Serea și Adi Sina sarbatoresc astazi doi ani de la casatorie. Și, cum nu se putea altfel, cei doi vor sarbatori intr-un mod aparte. Invitat in cadrul emisiunii "Rai da buni", artistul a dezvaluit ce urmeaza sa faca alaturi de frumoasa lui soție.

- Edilul Constantin Toma si-a propus sa transforme Buzaul în "orasul lalelelor". Ideea i-a venit, dupa o vizita în Olanda si spune ca în acest fel se pregateste pentru Centenarul Marii Uniri.

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a vorbit luni la Antena 3 despre prognoza meteo pentru perioada urmatoare, dar și despre cum va fi vremea in aceasta iarna.Meteorologii prognozeaza o iarna cu viscole și episoade de ger, cu temperaturi ce vor cobori și sub -30 de grade. Citește și: Fizicienii…

- Cvasul, preparat din malțul de secara și orz, normalizeaza procesele metabolice din organism, previne dezvoltarea microbilor nocivi și provocatori ai bolii, crește tonusul organismului și are un efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular. Aceste proprietați curative se explica prin prezența acidului…

- In perioada 22 octombrie - 12 noiembrie 2017 Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu, in parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal organizeaza expoziția ,,Relații Interetnice in Transilvania. Amprenta Saseasca asupra „Țarii de dincolo de padure”.…

- Presedintele Asociatiei pentru Reforma Civica si Democratie, Samuel Caba, este ingrijorat ca, in ciuda repetatelor semnale de alarma, nu se misca nimic in privinta aducerii si amplasarii la Arad a monumentului. „Traversam momente de cumpana la nivel socio-economic și politic. Tot mai multe persoane…