- Pilotul german de Formula 1, Sebastian Vettel (Ferrari), va pleca din pole position, duminica, in Marele Premiu al Canadei, in urma timpilor scosi in calificarile de sambata pe circuitul de la Gilles-Villeneuve (4,361 km), la Montreal. Este primul pole position obtinut de Vettel din iulie…

- FORMULA 1. Valtteri Bottas obține astfel a doua victorie a sezonului și revine pe primul loc in clasamentul general al piloților. FORMULA 1. Startul a oferit un duel echilibrat și spectaculos intre Valtteri Bottas și Lewis Hamilton, care au pilotat roata la roata timp de cateva viraje inainte…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes), liderul la zi din Formula 1, a semnat cel mai rapid tur de circuit in a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Chinei, desfasurata vineri pe circuitul din Shanghai, relateaza EFE. Bottas, cronometrat cu 1min33sec330/1000, l-a devansat…

- Scuderia Ferrari, prin monegascul Charles Leclerc si germanul Sebastian Vettel, a dominat prima sesiune de antrenamente libere disputata vineri pe circuitul Sakhir, gazda de duminica a Marelui Premiu de Formula 1 al Bahrainului. Leclerc a reusit cel mai rapid tur de circuit cu 1min30sec354/1000,…

- Finlandezul a fost urmat de colegul sau de echipa, britanicul Lewis Hamilton, care plecase din pole-position. pe ultimul loc pe podium a urcat olandezul Max Verstappen (Red Bull), pe patru germanul Sebastian Vettel (Ferrari), iar pe cinci Charles Leclerc, tot de la Ferrari. Romain Grosjean…

- FORMULA 1 2019: La fel ca in sezonul trecut, Mercedes a inceput fulminant primele calificari ale sezonului. Lewis Hamilton, campionul mondial en-titre, a condus fara greșeala in ultima parte a calificarilor și a obținut al 6-lea pole-position consecutiv la Melbourne. Hamilton este urmat pe grila…

- Lewis Hamilton va pleca din pole-position în primul Mare Premiu al noului sezon, transmis în direct la Digi Sport. În Australia, cvintuplul campion mondial a avut cel mai bun timp, 01:20:486, obținând astfel al optulea pole-position pe circuitul Albert Park și al șaselea…

- Campionatul Mondial de Formula 1 2019 debuteaza pe 17 martie cu Marele Premiu al Australiei, programat pe circuitul stradal din Melbourne, si se va incheia pe 1 decembrie cu Marele Premiu de la Abu Dhabi, calendarul cuprinzand 21 de curse, la fel ca anul trecut. Competiția e transmisa in Romania de…