Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,651 milioane de lei, respectiv 983.000 de euro, a fost castigat in urma tragerii de joi, 18 iunie 2019, de un jucator din localitatea Comanesti (judetul Bacau), pretul biletului fiind de 15,5 lei, informeaza Loteria Romana.



"Acesta este cel de-al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, a fost castigat in data de 2 iunie 2019 si a fost in valoare de 2,898 milioane de lei", precizeaza Loteria Romana.



Biletul norocos a fost jucat la agentia 04-030 din Comanesti…