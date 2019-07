Cei doi candidati la postul de premier al Marii Britanii au raspuns miercuri seara, la Londra, militantilor conservatori in privinta Brexitului, pentru ultima oara inaintea anuntarii invingatorului, favoritul Boris Johnson lasand sa se inteleaga ca UE va avea partea sa de responsabilitatea in cazul unei iesirii din UE fara acord, informeaza AFP.



In cadrul acestei ultime sesiuni de intrebari si raspunsuri, Boris Johnson si Jeremy Hunt si-au prezentat, fiecare, strategia de punere in practica a iesirii din UE, in contextul in care Bruxelles-ul a exclus posibilitatea renegocierii acordului…