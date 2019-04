Stiri pe aceeasi tema

- Politia nord-irlandeza a anuntat, sambata, arestarea a doi barbati cu varste de 18, respectiv 19 ani, in cadrul anchetei care vizeaza moartea jurnalistei Lyra McKee (foto), 29 de ani, impuscata in noaptea de joi spre vineri la Londonderry, scrie AFP....

- Politia britanica a anuntat vineri arestarea a doi suspecti in ancheta privind actele de vandalism comise joi impotriva a cinci moschei din Birmingham (centrul Angliei), relateaza AFP. Un barbat de 34 de ani s-a predat politiei, in timp ce un al doilea, in varsta de 38 de ani, a fost prins de catre…

- Irlanda a respins duminica ideea negocierii unui acord bilateral cu Marea Britanie ca alternative la asa numita solutie de rezerva prin care s-ar evita o granita stricta cu Irlanda de Nord dupa Brexit, scrie Politico preluat de news.ro“Ramanem uniti si concentrati pe protejarea Irlandei”,…