Universitatea East Anglia din Norwich, Marea Britanie, ofera studentilor ocazia de a plimba caini ca masura de prevenire a stresului in timpul sesiunilor, informeaza The Telegraph. Universitatea a primit un buget de circa 12.000 de lire pentru imbunatatirea starii studentilor prin intermediul activitatilor fizice. O parte din aceasta suma este destinata terapiei cu caini. Studentii vor avea astfel posibilitatea de a merge la plimbare insotiti de caini pe plaja Cromer sau in padurea Thetford. Cainii vor putea fi imprumutati atat de cadre didactice din cadrul universitatii cat si de alte persoane.…