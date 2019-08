Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata…

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…

- Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face stocuri de produse de prima necesitate. Conform rezultatelor aceleiasi anchete, 800.000 de persoane au cheltuit chiar 1.000 de lire suplimentar…

- Sajid Javid, ministrul britanic de Interne, si-a anuntat luni candidatura pentru functia de lider al Partidului Conservator, in locul premierului demisionar Theresa May, subliniind ca vrea sa realizeze iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit mediafax."Candidez pentru postul…