Un acord comercial intre SUA si Regatul Unit care ar submina pacea in Iralnda de Nord nu ar avea nicio sansa sa fie votat in Congres, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi. ''Indiferent ce formă ia, nu vom permite ca Brexitul să poată periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogenă dintre Republica Irlanda şi Irlanda de Nord'', a menţionat democrata Pelosi într-o declaraţie, potrivit Agerpres. În acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea Europeană, Marea Britanie s-a angajat să apere…