Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la comisia de lucru anunțata de premierul Viorica Dancila pentru implementarea rezultatelor referendumului la Parlament, ca așteapta grupul de lucru de la Cotroceni. El a mai spus ca a fost constituita comisia pe cod electoral, potrivit mediafax.

"Așteptam grupul de lucru de la Cotroceni. Așa e corect și totuși președintele țarii a creat acest grup de lucru la Cotroceni și mi se pare corect. Noi, in schimb, astazi, am facut comisia comuna pe cod electoral in ceea ce privește votul din diaspora. In septembrie, aceasta…