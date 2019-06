Motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi citita miercuri, de la ora 15,00, in Parlament, urmand ca dezbaterea acesteia sa aiba loc marti, 18 iunie, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.

Codrin Ștefanescu, reacție-fulger la moțiunea de cenzura: Textul este conceput de niște minți imbibate de ura



"Am picat de acord cu liderii de grup ca tot astazi, la ora 15,00, sa se citeasca motiunea. Iar saptamana viitoare, in ziua de marti, dupa votul final, sa fie votata si motiunea, sa avem plen reunit. Am mai propus liderilor de grup, daca tot facem plen reunit,…