- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde cazuse, fiind angrenat…

- UPDATE: Pompierii baimareni au fost anuntati despre faptul ca o persoana este cazuta in apele raului Sasar. Spre locul intervetiei s-au deplasat echipajul de descarcerare si echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD Baia Mare. Imediat dupa ce echipajul de descarcerare a scos persoana din apa, echipajul…

- UPDATE: Un barbat a fost aruncat, in aceasta dupa-masa, in raul Sasar de pe Podul Culturii din Baia Mare. La fata locului au intervenit de urgenta pompierii care au reusit sa il scoata pe barbat din apa, dupa 300 de metri in aval. Victima a fost resuscitata, iar din fericire semnele vitale au revenit.…

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, prin Serviciul Unic de Urgența 112 s-a raportat azi, in jurul 18.00, faptul ca o persoana a cazut in raul Sasar, in zona Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Echipajele…

- Otilia Bilionera, la un pas de moarte! Artista a avut un chist care a cauzat complicatii. Aceasta a ajuns pe ultima suta de metri la spital unde medicii au operat-o de urgenta. Acestia i-au salvat viata pe ultima suta de metri. Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator. Otilia…

- Un jandarm din Maramureș este in stare grava la spital dupa ce i s-a facut rau la volanul unei autospeciale, in centrul orașului Baia Mare. Subofițerul, in varsta de 39 de ani, a facut accident vascular cerebral. UPDATE 6 martie, ora 7:30: Jandarmul din Maramureș, care a suferit un accident vascular…

- Comenzile autospecialei au fost preluate imediat de colegul de echipaj care se afla in dreapta conducatorului auto. Situatia a fost anuntata la 112, iar o ambulanta a Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Maramures l-a preluat pe jandarm si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Perchezitii de amploare la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. La prima ora a diminetii de joi, 1 martie, mascatii au descins in mai multe sectii ale unitatii medicale, dar ar fi vizata Sectia de Ortopedie. Descinderile nu sunt chiar o noutate la spital, la ultima vizita…

- Percheziții de amploare la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare . Vizata e secția de Ortopedie sub suspiciunea de acordare sprijin pentru dobandirea permisului de vanatoare și cel de șofer! Polițiștii de combatere a criminalitații, impreuna cu procurorii Biroului Teritorial…

- Politistii si procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures efectueaza o perchezitie in sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. Potrivit acesteia, perchezitia este…

- Statisticile Directiei de Sanatate Publica (DSP) Maramures arata ca au fost luate in supraveghere cinci cazuri de gripa clinica, internate la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie si la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Numarul infectiilor respiratorii a depasit limita maxima din ultimii…

- Un barbat, cel mai probabil aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare, a sarit in gol de la etajul 10 al cladirii. Acesta se pare ca a plonjat spre moarte de la unul dintre geamuri, profitand ca in zona nu se afla niciun cadru sanitar sau de la […] The post…

- Un barbat a murit sambata dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului Judetean de Urgenta "Constantin Opris” din Baia Mare. Barbatul nu era internat in spital, insa nu se stie nici daca se afla in vizita la un pacient, spune directorul unitatii spitalicesti, Vasile Pop.

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Maramureș care a murit in timp ce era alaptat. Copilașul de doar patru ani a fost resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD, insa s-a stins la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Rezultatele necropsiei vor scoate la…

- Momente de panica dupa o sinucidere la Spitalul din Baia Mare. Un barbat, in varsta de 41 de ani, a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 10 al unitații medicale. Omul nu a avut nicio șansa de supraviețuire in urma impactului violent cu solul, conform Agerpres.ro . „In urma impactului…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit dupa ce s-a aruncat in gol, sambata, de la etajul X al Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- IMAGINI SOC si GROAZA la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Un BARBAT a sarit de la ETAJUL X. A MURIT pe loc.FOTO Un barbat aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare a sarit, sambata, de la etajul 10. Barbatul a murit pe loc. Sambata, barbatul a urmarit cand personalul medical…

- Un baiețel de doar 4 ani a ajuns in stare grava la UPU, miercuri seara, dupa ce s-a inecat in cada, cel mai probabil chiar in locuința parinților. Copilul a fost intubat și internat de urgența la Terapie Intensiva, iar medicii Spitalului Județean au facut tot posibilul sa-l…

- Tanarul care a provocat accidentul rutier de miercuri seara a fost retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul IPJ. El este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, potrivit news.ro. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta spun ca starea celor doi…

- Un bebeluș de doar 11 luni, din Panciu, a fost internat in secția Chirurgie Infantila a Spitalului Județean de Urgența Focșani, dupa ce a fost adus la Unitatea de Primire Urgențe cu arsuri la nivelul toracelui și al umarului stang. „(...), arsura prin lichid fierbinte, grad I-II parcelar torace anterior,…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Un adolescent în vârsta de 17 ani, domiciliat temporar în Chișinau, a decedat din cauza gripei. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Sanatații, decesul a survenit marți, 13 februarie. Baiatul s-a adresat la Serviciul Medicina de…

- Liderul sindical care a suferit un stop cardio-respirator in timpul unei intalniri a sindicatelor cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, este internat la Sectia de Terapie Intensiva, fiind in stare grava, potrivit reprezentantilor Spitalului Universitar de Urgenta.Conform reprezentantilor…

- Panica la METRO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in parcarea magazinului Metro din Baia…

- Romania: 16 persoane au murit din cauza gripei in aceasta iarna 16 persoane au murit în tara din cauza gripei, iar numarul total de cazuri cu oameni care s-au îmbolnavit este de peste 300. În judetul Dâmbovita, numarul bolnavilor de gripa este în scadere fata…

- Numarul tot mai mare de viroze respiratorii din judet, dar si si decesul provocat de gripa inregistrat la o fetita de numai patru ani, a determinat conducerea Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare sa ia masuri drastice. Astfel, incepand de marti, 6 februarie, Sectia de Pediatrie…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Starea sistemului medical romanesc se simte si resimte la tot pasul, indeosebi de catre omul simplu. Pacientul exista, dar nu il vede nimeni. Se moare pe capete de la orice boala, iar daca ti se trateaza boala sunt șanse maricele sa te invarți de o infectie din spital. Iar boala cea mai crunta,…

- ALERTA in MARAMURES. O fetita de 4 ani a MURIT din cauza gripei! Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino Deces cauzat de virusul gripal, inregistrat in Maramures. Victima, o fetita de numai patru ani din Valea Viseului a pierdut lupta cu moartea la finalul lunii ianuarie. Cea mica a fost…

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- Sinucidere in miez de noapte la Timișoara! Un pacient internat la Spitalul Județean din Timișoara și-a pus capat zilelor, in noaptea de miercuri spre joi. Omul a sarit de la etajul 5 al spitalului. Era suspect de cancer. Potrivit anchetatorilor, unul dintre cei cu care sinucigașul era internat in salon…

- Un tanar a fost transportat la Spitalul Judetean miercuri dupa-amiaza cu o stare severa de agitatie. Tanarul a fost transportat cu Ambulanta si a declarat asistentei ca a fumat marijuana dupa care a survenut starea de rau. Medicii l-au preluat de urgenta si l-au supus mai multor teste si analize. Aceasta…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia. In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- Acuzații incredibile la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Un pacient care a suferit un accident la o mana ii acuza pe medici de neglijența. Barbatul spune ca i-a fost aruncat degetul, in loc sa fie salvat printr-o operație.

- Conferinta “MEDICINA DE URGENTA AZI” se va desfasura in perioada 25-27 ianuarie in Baia Mare, organizata de catre Asociatia Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opris” , in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica Maramures, Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare si Inspectoratul…

- Oamenii acuzau dureri puternice de stomac, fiind suspectati de toxiinfectie alimentara, a declarat medicul sef al unitatii medicale, Doina Harlisca, potrivit Agerpres. 'Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul Ambulantei si al masinilor personale. (...) Acestea acuzau dureri puternice de stomac,…

- Fostul arbitru roman, Ioan Danciu a povestit pe pagina sa de Facebook ca a fost internat in stare grava in spital chiar de ziua sa de nastere. "Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat pentru AGERPRES, vineri, ca exista suspiciuni…