- Acordul pentru Brexit convenit de premierul Boris Johnson cu Uniunea Europeana ii va face mai saraci pe britanici decat acordul negociat de predecesoarea sa Theresa May, daca va fi aprobat de Parlamentul de la Londra, potrivit unor analisti citati de Reuters.

- Deputatii britanici au aprobat joi organizarea unei sedinte extraordinare sambata pentru a se pronunta asupra noului acord de Brexit negociat intre Londra si Bruxelles, a carui validare ramane suspendata de votul foarte nesigur din Parlamentul de la Londra, relateaza AFP. Potrivit contului…

- Parlamentari britanici care se opun iesirii tarii fara acord din Uniunea Europeana pregatesc o actiune in instanta pentru situatia in care prim-ministrul Boris Johnson va refuza sa amane data Brexit-ului dincolo de 31 octombrie, scrie presa britanica de sambata, potrivit agentiilor dpa si Reuters. Masura…

- Marea Britanie aproape ca a dezvoltat o obsesie pentru omul aflat in inima noului Guvern de la Londra. Acesta este recunoscut ca fiind un geniu politic si unii cred ca este cea mai importanta figura din executivul britanic.

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti din nou apelul premierului britanic Boris Johnson de renegociere a acordului de Brexit, cu doar o zi inaintea intrevederii pe care cei doi lideri o vor avea la Berlin, transmite dpa potrivit Agerpres. Boris Johnson a insistat ca UE sa renunte la asa-numita…

- SUA ar sprijini cu entuziasm un Brexit fara acord in cazul in care Guvernul Marii Britanii va lua aceasta decizie, a declarat consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala, John Bolton, in cursul unei vizite intreprinse la Londra, scrie MEDIAFAX.

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…