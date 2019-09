Stiri pe aceeasi tema

- Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pâna acum propuneri oficiale pentru poziția de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, și România, care are Guvernul Dancila, acuza europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.”Niciodata Comisia Europeana și…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca doar Romania si Italia nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si ca, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european.…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…

- Ursula von der Leyen va deveni prima femeie la presedintia Comisiei Europene, in urma votului eurodeputatilor de la Strasbourg. Ursula von der Leyen a fost aleasa președinte al Comisiei Europene, cu 383 de voturi. Pentru a caștiga funcția, avea nevoie de minimum 374 de voturi. 327 de voturi au fost…

- Candidata pentru șefia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus luni ca își va da demisia din funcția de ministru al Apararii indiferent de rezultatul votului de marți din Parlamentul European, relateaza Reuters. ”Mâine voi cere încrederea Parlamentului European. Indiferent…

- Candidata celor 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) la presedintia Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, a inceput miercuri o zi-maraton pentru a-i convinge pe europarlamentari sa o voteze saptamana viitoare la Strasbourg, informeaza AFP. Desemnata la 2 iulie de catre…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Ursula von der Leyen, desemnata de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat miercuri seara ca va prezenta în cel mult doua saptamâni o "viziune" privind politicile Uniunii Europene pentru urmatorii cinci ani."Am intentia de a…