Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe A 1, in judetul Arad, pe sensul catre Timisoara. Traficul se desfasoara pe banda de urgenta, transmite news.ro.Potrivit ISU Arad, un accident rutier s-a produs, sambata seara, la Autstrada A 1, sens de mers Arad-Timisoara.…

- Fosta mare campioana la inot Camelia Potec a trecut prin momente dificile. tatal sportivei a fost operat chiar de ziua lui de naștere. Miercuri, in ziua in care ar fi trebuit sa-și aniverseze tatal, Camelia Potec a ajuns cu acesta de urgența la spital. tatal sportivei a suferit o intervenție chirurgicala…

- Iulia Albu a avut nevoie de operație urgenta, dupa ce medicii i-au descoperit un chist ovarian. Intervenția a avut loc in urma cu o luna, insa aceasta abia acum a dezvaluit prin ce a trecut. Fosta soție a lui Mihai Albu a postat un mesaj pe blogul personal. „Așadar … am suferit in data de 24 aprilie…

- Medicii au intervenit de urgența, insa au fost șocați la randul lor de tragedia barbatului, scrie stirilekanald.ro. Mai mulți barbați au pus la cale o farsa și i-au inserat barbatului un furtun in partile dorsale. Citeste si A murit pe patul de spital. Medicii nu au putut face nimic…

- Cazul medical care a șocat o lume intreaga! Vezi ce au descoperit medicii in pantecul unui bebeluș dupa naștere O femeie a adus pe lume o fetita care, la prima vedere, parea sanatoasa. La controlul amanuntit insa doctorii au descoperit un lucru socant: cea mica era practic insarcinata, avand in abdomen…

- Un bebeluș a fost la un pas de moarte, dupa ce mama lui i-a dat prea multa gel Bonjela pentru a-și calma durerile dentare. Jessica Vermunt a pus doza recomandata de medic in gura fiicei sale de șapte luni,...

- Andreea Balan și-a descoperit niște noduli la sanul drept, care au facut-o sa fuga la primul doctor, la 23 de ani. Dupa investigații amanunțite s-a dovedit ca problema nu era atat de grava, insa suficient de serioasa incat sa necesite o interevție chirurgicala. Andreea Balan, momente de cumpana…

- Accident grav la locul de joaca! Un baiețel de doi ani a inceput sa țipe de durere, imediat cum s-a urcat pe un tobogan. Baiețelul se lupta acum intre viața și moarte. Ce s-a intamplat acolo