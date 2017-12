Mălin Bot şi Sabin Orcan, SCANDAL pe Facebook. Replici tăioase "Un fost bun prieten, "mare ziarist", a fost si el la Timisoara, in timp ce eu protestam alaturi de cateva zeci de patrioți, impotriva coruptiei, la sediul PSD.

Eu venisem la protest.

El venise sa isi ia in primire cadoul de Craciun: Un superb SUV BMW albastru, de zeci de mii de euro. El si-a multimit patronul atunci cand acesta i-a cerut decizii importante.

Eu am "dezamagit" acelasi patron, atunci cand am ales sa spun ce imi dicteaza constiinta si sa refuz sa fac jocurile coruptilor.

Fiecare cu alegerile lui. El cu bolidul de lux, eu cu 11 luni de #rezist.

- Scandal imens si acuzatii dure pe o retea de socializare. Protagonisti doi jurnalisti, fosti colegi. Este vorba despre Malin Bot si Sabin Orcan. Primul l-a atacat pe Orcan dupa ce acesta si-a cumparat o masina.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca o numire…

- Confruntare dura pe Facebook intre doi fosti jurnalisti ai ziarului Romania Libera, Malin Bot si Sabin Orcan. Primul acuza ca fostul sau coleg ar fi primit cadou un autoturism marca BMW, dar nu specifica si care ar fi sursa acestui dar.

