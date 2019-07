Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost, este si va fi cel mai constant si dedicat sustinator al Republicii Moldova, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a primit-o la Palatul Cotroceni pe Maia Sandu, premierul moldovean. La finalul intrevederii, presedintele Iohannis a precizat ca aceasta este prima…

