Maia Sandu a salutat apelul facut de Iohannis catre liderii Uniunii Europene pentru soluționarea urgenta a crizei politice din Republica Moldova.

„Guvernul pro-european investit la Chișinau de catre o majoritate parlamentara legal constituita, in virtutea aspirațiilor noastre europene și a loialitații fața de statul de drept și interesele cetațenilor, iși afirma adeziunea ferma fața de valorile democratice și obiectivul de a asigura pacea și stabilitatea in Republica Moldova și in regiune. Un dialog politic pentru rezolvarea crizei politice poate avea loc doar in Parlament, dupa ce vor…