Mai mulți manageri și-au dezvăluit salariile. Află câți bani le intră în cont, lună de lună Mai mulți romani cu funcție de manager, in diverse domenii, au completat chestionarul de pe Paylab.ro. Aceste informații, corelate cu ofertele de munca postate anul acesta pe eJobs.ro, au dezvaluit cat caștiga un manager in funcție de domeniul in care iși desfașoara activitatea și zona țarii in care lucreaza. Numarul de locuri de munca pentru pozitii de management a crescut in 2018 cu aproximativ 10% fata de anul trecut, companiile scotand in piata peste 9.000 de astfel de locuri de munca. Cele mai multe dintre acestea s-au adresat candidatilor cu experienta in vanzari (2.016 locuri de munca),… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul imobiliar nu se afla in fata unei crize similare celei din 2008, in contextul in care preturile sunt semnificativ mai mici decat atunci, ritmul de crestere a preturilor a incetinit in acest an, iar salariile sunt mult mai mari decat in 2008, potrivit unei analize publicate de catre portalul…

- Aproape 3,5 milioane de CV-uri au fost depuse in 2018 de catre candidații activi pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Cei mai mulți dintre ei au cautat un job in vanzari, acesta fiind, de altfel, domeniul care și anul trecut a atras cele mai multe aplicari – aproape…

- Aproape 3,5 milioane de CV-uri au fost depuse in 2018 de catre candidatii activi pe platforma de recrutare online eJobs.ro, cei mai multi dintre ei cautand un job in vanzari, contabilitate si resurse umane. Potrivit unei analize a portalului de recrutare, domeniul care a atras cele mai multe aplicări…

- Aproape 3,5 milioane de CV-uri au fost depuse in 2018 de catre candidații activi pe eJobs.ro, cea mai mare platfforma de recrutare online din Romania. Cei mai mulți dintre ei au cautat un job in vanzari, acesta fiind, de altfel, domeniul care și anul trecut a atras cele mai multe aplicari – aproape…

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze. Media salariala, la nivel national, creste proportional cu numarul de angajatori existenti in fiecare oras, cu industria din care fac parte,…

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze, arata o analiza eJobs. Media salarială, la nivel naţional, creşte proporţional cu numărul de angajatori existenţi…

- IT-istii, inginerii si specialistii in marketing digital sunt la mare cautare. Companiile care au nevoie de serviciile lor ofera salarii generoase, cursuri de pregatire si, mai nou, posibilitatea de a lucra de acasa.

- Bogdan Badea, CEO eJobs, vorbeste la interviurile Libertatea LIVE despre targurile de locuri de munca din marile orase. Ce locuri de munca ofera angajatorii, care sunt cele mai cautate domenii si ce salarii ofera angajatorii sunt cateva intrebari la care Bogdan Badea, CEO eJobs, va oferi raspunsuri…