Stiri pe aceeasi tema

- Șapte membri ai CSM, printre care și Nicolae Solomon, vicepreședinte al forului, care nu au participat la ultimele doua ședințe, cer public amanarea tuturor discuțiilor cu privire la Secția de Investigare a magistraților pana la traducerea raportului Comisiei de la Veneția și a raportului GRECO."In…

- Sorin Iasinovschi, candidat pentru șefia Secției de anchetare a magistraților, a declarat, la sediul CSM, ca structura nu este suficient de cunoscuta in spațiul public, de aceea este criticata. Procurorul a mai spus ca Secția este vitala, iar magistrații care au contestat-o nu sunt informați. „Nu pot…

- Florian Coldea, fostul numar 2 in SRI, a fi fost luni la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, potrivit Realitatea TV. Coldea ar fi ridicat de la registratura o citatie pentru a fi audiat, in luna mai, in dosarul privind ...

- Gheorghe Stan, procurorul-sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) reactioneaza la asaltul declansat de Sectia pentru procurori a CSM la adresa SIIJ. Stan acuza o imixtiune grava in activitatea SIIJ, dupa ce procurorii din CSM au discutat in sedinta de joi modalitatea de…

- Instanța Suprema a ramas in pronunțare dupa ce fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a contestat masura controlului judiciar impusa de Secția speciala de anchetare a magistraților care o acuza pentru presupusa mita ceruta lui Sebastian Ghița pentru extradarea lui Nicolae Popa.In interiorul…

- Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa apere independența sistemului judiciar, ca urmare a comunicatului Asociației ”Inițiativa pentru Justiție”.Citește și: SURSE - Klaus Iohannis pregatește o mare lovitura: Cristina Tarcea, judecator…

- Fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a ajuns la ICCJ, acolo unde solicita ridicarea controlului judiciar. Kovesi a venit insoțita de avocat și nu a facut declarații la intrare.Instanta Suprema judeca miercuri contestatia Laurei Codruta Kovesi la masura controlului judiciar dispusa…

- Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost pusa sub control judiciar de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.La ieșire Kovesi a explicat ca i s-a interzis sa vorbeasca cu presa despre acest dosar.