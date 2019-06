"In calitate de stat-mediator si garant, Ucraina este interesata intr-o Republica Moldova stabila, democratica si europeana, si este gata sa ofere, in caz de necesitate, sprijin in solutionarea problemelor actuale", se spune in comunicatul diplomatiei ucrainene.



Ministerul de Externe ucrainean indeamna "principalele forte politice din Republica Moldova sa actioneze in cadrul sistemului de drept si sa solutioneze problemele pe calea dialogului politic, pentru a evita o confruntare de forta".



"Republica Moldova este pentru Ucraina un important partener si vecin, de care ne leaga…