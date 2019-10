MAE Român a trimis lista suplimentară cu 270 de secţii de votare în străinătate Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate in strainatate pentru organizarea alegerilor prezidentiale in strainatate, arata un comunicat al ministerului, transmis AGERPRES.



Misiunile diplomatice si oficiile consulare continua demersurile pentru identificarea unor spatii adecvate si pentru obtinerea acordului statului de resedinta sau a autoritatilor locale. Pe baza dialogului cu sefii de misiuni, MAE estimeaza ca la alegerile pentru Presedintele Romaniei din luna noiembrie vor fi infiintate peste 800 de sectii de votare in strainatate. Printre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

