Demersurile privind initierea procesului de tranzitie a Fortei de Securitate din Kosovo, in pofida mesajelor transmise de NATO si UE, au efecte negative asupra situatiei din regiunea Balcanilor de Vest si a parcursului euro-atlantic al acesteia, afirma MAE intr-un comunicat dat publicitatii vineri.



Ministerul Afacerilor Externe anunta regretul fata de aceste demersuri si precizeaza ca Romania subliniaza rolul KFOR in mentinerea unui mediu sigur si stabil in Kosovo.



Potrivit MAE, toate eforturile trebuie concentrate asupra continuarii dialogului Belgrad-Pristina si a implementarii…