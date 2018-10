MAE. Consultari si la Constanta: Concluziile consultarilor cetatenesti arata ca romanii isi doresc ca tara noastra sa isi asume mai mult apartenenta la UE

Stiri pe aceeasi tema

- Paul Surugiu-Fuego ne-a surprins toamna aceasta cu o mulțime de proiecte noi, care de care mai spectaculoase și mai pline de frumos. Principala mișcare este prezența sa in calitate de gazda, maestru de ceremonia la TVR, in noul sau show de divertisment, o emisiune eveniment, o gala a valorilor – “DRAG…

- 26 septembrie 2018, Oradea: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, inaugureaza prima hyperclinica din Oradea, care pune la dispoziția oradenilor servicii integrate de ambulator, imagistica și analize de laborator, toate sub același acoperiș. Hyperclinica…

- Turneul se afla la cea de-a doua ediție și se adreseaza jucatorilor cu varsta de 14 ani, feminin și masculin. Competiția se desfașoara la baza de tenis a Arenei „Antonio Alexe” și reunește jucatori din Romania, Republica Moldova, SUA, Australia, Italia, Germania, Slovacia, Polonia, Austria,…

- La eveniment vor fi prezenti ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, seful diplomatiei, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sefii misiunilor diplomatice si consulare ale Romaniei. 'In anul celebrarii Centenarului Marii…

- Alba Iulia conduce detașat in clasamentul proiectelor smart implementate de orașele din Romania, cu 96 de proiecte, in timp ce trei din primele cinci orașe dezvoltate – București, Constanța și Brașov, au sub 10 proiecte implementate, iar Craiova nu are nicio astfel de soluție, arata o analiza a Asociației…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…