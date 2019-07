Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Portugalia, unde este Cod galben de temperaturi ridicate, pana marti seara, temperaturile putand ajunge la 40 de grade Celsius. Totodata, in Grecia este risc ridicat de producere a unor incendii de vegetatie, in mai multe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Muntenegru c Institutul local de Hidromoteorologie i seismologie a prognozat temperaturi extreme pentru perioada urmtoare pe fondul crora sar putea produce incendii de vegetaie.De asemen...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Sloveniei ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul sloven de meteorologie, in cursul zilelor de 27 si 28 iunie, toate regiunile tarii se confrunta cu un…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.

