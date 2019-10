Stiri pe aceeasi tema

- MAE ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda ca miercuri, in intervalul orar 13.00 - 17.00, pe Aeroportul Schiphol (Amsterdam), personalul de sol al companiei KLM - angajatii care se ocupa de transportul bagajelor si alimentarea aeronavelor - va…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, urmare anuntului Institutului local pentru Mare si Atmosfera (IPMA), pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarii vantului, pana duminica, exista…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Portugalia, unde incepand de sambata, este risc maxim de declansare a unor incendii de vegetatie, in mai multe districte, din cauza temperaturilor ridicate. MAE informeaza ca Institutul local pentru Mare si Atmosfera…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, pe fondul temperaturilor ridicate in perioada 17 - 20 august 2019, exista risc maxim de declansare a incendiilor de vegetatie in mai multe zone. Astfel, potrivit Institutului…

- Potrivit unui comunicat MAE transmis vineri Agerpres, cutremurul a avut loc la ora locala 19,03 (15,03 ora Bucurestiului) si a fost urmat de mai multe replici, care pot fi resimtite si in orele urmatoare. Zona cea mai expusa este situata la sud de capitala Jakarta.Se recomanda informarea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca Institutul pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a instituit, de duminica, ora 10,00 - pana marti, ora 21,00, cod galben de temperaturi ridicate pentru districtele Braganca,…

- Ploile abundente din aceasta regiune pot depasi nivelul mediu de precipitatii medii inregistrat, statistic, pentru intreaga luna iulie 2019, existand si riscul producerii de alunecari de teren, de crestere a nivelului raurilor, precum si cel de inundatii majore, care sa conduca la evacuarea populatiei…

- Ploile abundente din aceasta regiune pot depasi nivelul mediu de precipitatii medii inregistrat, statistic, pentru intreaga luna iulie 2019, existand si riscul producerii de alunecari de teren, de crestere a nivelului raurilor, precum si cel de inundatii majore, care sa conduca la evacuarea populatiei…