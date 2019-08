Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calataorie pentru SUA din cauza uraganului Dorian. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in intervalul de timp 29 august - 3 septembrie, pentru teritoriile aflate in Oceanul Atlantic din…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, autoritatile elene au avertizat ca exista si se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie (grad 4 din 5) pentru data de 28 august, in urmatoarele zone: Attica, Grecia Centrala, Argolida, Korinthia, Ilia, Ahaia, Evros, Insula Evia, Insula Lesvos,…

- "Autoritatile competente turcesti au anuntat ca circulatia autovehiculelor si a persoanelor va fi restrictionata in zona stadionului, pentru dupa-amiaza si seara zilei de 14 august 2019. Avand in vedere ca stadionul Besiktas este situat in centrul Istanbulului, intr-o zona turistica importanta, in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, ca, in conformitate cu informatiile publicate in mass-media locale, vineri va incepe o greva generala pe aeroportul El-Prat din Barcelona. Protestul este derulat de…

- O noua alerta de calatorie pentru Grecia. MAE avertizeaza asupra riscului de incendii. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de…

- Zonele afectate de vremea nefavorabila sunt: Salonic; Halkidiki; Golful Thermaikos; Insulele Sporade; Estul Macedoniei; Thraki; Insulele din Nordul Marii Egee; Insulele Ionice de Nord; Epir. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca exista in continuare un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4, pe o scara de la 1 la 5), pe fondul temperaturilor ridicate și a intensificarii vantului, pentru urmatoarele…