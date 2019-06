Madonna se simte ''violată'' de un articol-portret publicat în The New York Times Cantareata americana Madonna a declarat ca se simte ca si cum ar fi fost "violata" dupa ce a citit un portret jurnalistic ce i-a fost dedicat in cotidianul The New York Times, artista angajandu-se in acelasi timp sa continue lupta pe care o duce impotriva "societatii patriarhale", informeaza AFP joi. "Sa spun ca am fost dezamagita de articol ar fi un eufemism", a scris vedeta americana intr-un mesaj publicat pe contul ei de Instagram. "Jurnalista care a scris acest articol a petrecut ore, zile si luni alaturi de mine si a fost invitata intr-o lume pe care putini oameni au ocazia de a o vedea".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

