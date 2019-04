Madonna, la Eurovision 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Madonna va canta pe scena concursului Eurovision, care se va desfașura in luna mai, la Tel Aviv, in calitate de invitat special. Onorariul cantareței va fi de aproximativ 1 milion de dolari, scrie Variety. Suma va fi oferita de miliardarul si filantropul israelian-canadian, Sylvan Adams, potrivit ziarului…

- Cantareata americana Madonna va sustine un recital in calitate de invitat special pe scena concursului muzical Eurovision 2019, care se va desfasura luna viitoare in Israel, au anuntat luni impresarii vedetei, citati de Reuters. Promotorii concertului, Live Nation Israel, si reprezentantii…

- European Broadcasting Union a confirmat prezenta cantaretei la evenimentul din Tel Aviv. Madonna va canta, cel mai probabil, doua piese, intre care o compozitie noua. Publicatia israeliana mai noteaza ca producatorii concursului muzical au avut discutii indelungate cu ea pe seama noii piese, deoarece…

- Cantareata americana Madonna va canta la Eurovision Song Contest, in mai, la Tel Aviv, iar haaretz.com scrie ca prezenta starului in capitala israeliana va costa aproximativ 1 milion de dolari potrivit news.ro.European Broadcasting Union a confirmat prezenta cantaretei la evenimentul din Tel…

- Biletele pentru marea finala Eurovision 2019 vor fi mai scumpe ca in anii trecuți, iar asta pentru ca guvernul israelian nu va finanța evenimentul, iar costurile de producție sunt mai mari ca in alte țari.

- Miliardarul israelian Sylvan Adams este dispus sa suporte costurile unui recital al divei pop Madonna la concursul Eurovision, a carui editie se desfasoara anul acesta la Tel Aviv, si spera sa incheie un contract cu artista americana in urmatoarele zile, potrivit editiei online a ziarului Ynet citata…

- Omul de afaceri si miliardarul israelian-canadian Sylvan Adams ar fi dezvaluit, pe surs, ca Madonna (60 de ani) va canta la finala din mai a concursului „Eurovision“, ce va avea loc la Tel Aviv.

- Muncipalitatea din Tel Aviv ca construi un camping urban cu o capacitate de 2000 de locuri, o alternativa la hotelurile scumpe, destinat turistilor care vor sosi in luna mai in Israel pentru a asista la cea de-a 64-a editie a concursului Eurovision 2019. “Orasul Cort” va fi amplasat in Yarkon Park,…