Madonna a lansat primul single de pe albumul 'Madame X' Cantareața americana Madonna a lansat piesa "Medellin", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax. "Medellin" este o piesa in limbile engleza și spaniola, cantata impreuna cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre cei doi a fost confirmata in luna februarie, cand atat Madonna, cat și Maluma au postat imagini din studio pe rețeaua de socializare online Instagram. "Medellin" o suprinde pe cantareața in varsta de 60 de ani gandindu-se la trecut și intrebandu-se cum ar fi aratat viața sa daca ar fi luat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

