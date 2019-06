Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița, pe nume Petra, in varsta de 2 ani . Fostul prezentator de televiziune a mai punctat inainte un mariaj de 14 ani cu Mihaela, de profesie PR , in urma caruia au rezultat doi copii, Ștefania, in varsta de 22 ani, și…

- Cristina Șișcanu a vorbit despre traumele pe care le-a suferit fiul ei vitreg, Filip, care are probleme de sanatate. Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu are trei copii din doua mariaje diferite. Este vorba despre doua fete și un baiat. Acesta din urma, pe nume Filip, are probleme de sanatate…

- Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu au implinit opt ani de cand s-au casatorit. Fostul prezentator de televiziune transmis un mesaj cu aceasta ocazie. "Acum opt ani ne casatoream la Chișinau. Am cautat pozele și filmulețele de atunci. Nu le mai gasim. Grav! Așa ca am ales o poza care a aparut in…

- Cristina Șișcanu a marturisit ca a trecut prin emoții foarte puternice. Aceasta a defilat pe podiumul de moda alaturi de Petra, fiica sa și a lui Madalin Ionescu. Cristina Șișcanu și micuța Petra au fost printre vedetele unei prezentari de moda care a avut loc recent. Jurnalista a dezvaluit ca a avut…

- Cristina Șișcanu a facut dezvaluiri din viața sa de cuplu. Aceasta a povestit despre o recenta intamplare in care a fost macinata de gelozie. Totul s-a intamplat dupa ce partenerul de viața al Cristinei Șișcanu, Madalin Ionescu, a primit un mesaj pe telefon, dupa care a plecat rapid in baie, cu telefonul…

- Cristina Șișcanu urmarește foarte atent ce se petrece pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Jurnalista este mereu pe faza pentru a le raspunde celor care ii scriu. "La aceasta ora tarzie inca nu dorm... abia am ajuns acasa (și nu am fost la distracție ) și sunt de o seninatate și am un echilibru…

- Jurnalista a explicat ce inseamna sacrificiul in viziunea sa. Partenera de viața a fostului moderator de televiziune Madalin Ionescu a scris un text in acest sens pe contul sau de socializare. "Sacrificiul e rar... chiar daca exista mulți care declara sus și tare ca se sacrifica. Sacrificiul e atunci…

- Fostul moderator de televiziune Madalin Ionescu muncește de zor la show-ul sau online. Acesta a filmat noua ore intr-o zi. "Inainte sa stropesc pomii... Poza in hainele bune!??? In alta ordine de idei, ieri am filmat aproape noua ore. A fost un maraton fascinant! Se apropie momentul reinceperii #madalinionescushow,…