- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat sambata seara, in unanimitate, o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu umanitar in Siria cu durata de 30 de zile. Acest timp ar permite acordarea ajutorului umanit...

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat sambata seara, in unanimitate, o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu umanitar in Siria cu durata de 30 de zile, informeaza cotidianul The Washington Post.

- Reducerea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale, avertizeaza Germania si Franta, care semnaleaza ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC, citat de News.ro . De cealalta parte, mai…

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred ca va fi prohibitiv. Nu e vorba de reluarea incorporarilor masive", a precizat seful statului. Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre…

- Salariul este calculat in funcție de economia fiecarei țari. Insa, sunt și cazuri cand politicienii au refuzat salariul de președinte, ori au luat și inca iau sume imense. Iata ce salarii au președinții și premierii din diferite țari ale lumii (sursa: omofon.ro): Donald Trump, președintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat Turcia, declarand ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei. El a afirmat ca isi...

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris, la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o intr-o tabara de refugiati sirieni din Iordania in calitate de trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa examineze astazi situatia umanitara din regiunea siriana Afrin condusa de kurzi, in urma unei operatiuni impotriva acestora a trupelor si aviatiei turce.

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian. "Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfarsitul acestei saptamani a unei ofensive turce impotriva militiilor kurde din YPG in regiunea Afrin din Siria, au facut cunoscut surse diplomatice, scrie AFP. O reuniune era…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) se intruneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat duminica ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au reafirmat duminica "hotararea de a aprofunda si mai mult cooperarea" intre Franta si Germania, intr-o declaratie comuna pentru a marca cea 55-a aniversare a unui tratat bilateral, Tratatul de la Elysee, potrivit AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului...

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta impotriva schimbarilor climatice, adaugand ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor incalzirii globale. "Nu ne miscam suficient de repede. Cu totii trebuie sa actionam. Pierdem aceasta…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite se va reuni vineri, la cererea a 8 state dintre cele 15 state membre, ca urmare a deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor diplomati citati de Reuters.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- 'La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, Transilvania a decis unirea cu Romania, dupa ce la 9 aprilie Basarabia iși proclamase realipirea la țara-mama, iar Bucovina facuse același lucru la 15 noiembrie 1918. Toate provinciile istorice locuite de romani erau, astfel, reunite din nou in interiorul acelorași…

- O reuniune de urgenta va fi organizata miercuri seara cu Franta, Niger, Ciad, ONU, Uniunea Africana si Uniunea Europeana privind lupta impotriva traficantilor de migranti vanduti ca sclavi in Libia, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Aceasta reuniune, organizata in marja summitului Europa-Africa…