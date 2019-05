Macron: Complicitate pentru dezmembrarea Europei "Nu pot fi decat tulburat. Nu trebuie sa fim naivi. Dar nu confund statele si anumiti indivizi, desi grupurile de influenta americane sau oligarhii rusi afiseaza relatii apropiate cu guvernele", a adaugat Emmanuel Macron intr-un interviu acordat presei regionale franceze, citat de AFP. Alegerile organizate de la 23 la 26 mai in cele 28 de tari ale UE sunt "cele mai importante din 1979 pentru ca Uniunea se afla in fata unui risc existential", a afirmat seful statului francez.

