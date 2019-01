Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat vineri satisfactia dupa aprobarea de catre parlamentul grec a noului nume al Macedoniei, care, in opinia sa, va permite "consolidarea pacii si securitatii" in Balcani, relateaza AFP.



"Punerea in aplicare a acordului" incheiat intre Atena si Skopje privind noul nume al Macedoniei de Nord "va consolida pacea si securitatea in regiune si va da un nou elan eforturilor de reconciliere si Europa si dincolo de granitele acesteia", a subliniat Antonio Guterres intr-un comunicat.



Secretarul general al ONU a "felicitat Grecia…