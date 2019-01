Stiri pe aceeasi tema

- Competiția continua la “Ultimul Trib”, emisiune difuzata in aceasta seara, de la ora 22:00, la Antena 1, iar cei opt concurenți ramași in joc fac fața din ce in ce mai greu condițiilor, efortului, stresului și oboselii acumulate in aceasta perioada de mai bine de o luna petrecuta in Madagascar, la mii…

- Dupa toate etapele care s-au scurs in aceasta competitie, concurentii „Ultimului Trib” s-au convins de un lucru: este foarte important unde pui capul pe perna cand se lasa seara. Mai ales ca noaptea trecuta a fost una imposibila pentru ei, nereusind deloc sa se odihneasca din cauza unei ploi torentiale,…

- Competitia devine din ce in ce mai acerba la „Ultimul Trib”, emisiune difuzata in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, iar dorul de casa si de cei dragi incepe sa se resimta din ce in ce mai puternic la toti concurentii ramasi in lupta. Iar cand la toate acestea se adauga si o perioada lunga de…

- Cel mai nou episod al productiei „Ultimul Trib”, difuzat aseara la Antena 1 vine cu o veste foarte trista pentru Oana Dedeu, concurenta in echipa Crocodililor, dar care si-a inceput parcursul in echipa Cameleonilor.

- O noua ediție ”Chefi la cuțite” va fi difuzata de Antena 1 in seara de Ajun, pe 24 decembrie, de la 20:00. Cea de-a treia confruntare pe echipe intețește conflictele aparute in bucatarie, iar concurenții vor uita de prietenii intr-o lupta culinara ce poate avea doar un singur invingator.

- Primul joc de Nominalizare al Lemurilor, care va duce la un duel intre membrii aceleiași echipe, isca noi controverse, joi seara, de la 20.00, la Antena 1. In prima dimineața in sat, Alex Filip s-a trezit cu...