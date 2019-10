Stiri pe aceeasi tema

- Lupta incrancenata pe contractul de 50 de milioane de euro din fonduri europene si judetene pentru modernizarea drumului Craiova – Cetate. Nu mai putin de patru ofertanti si-au aratat interesul pentru fiecare dintre cele doua loturi in lungime totala de 67 de kilometri scoase la licitatie de Consiliul…

- Potrivit presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, proiectul de infrastructura rutiera, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, reprezinta o prioritate pe agenda institutiei, fiind intreprinse toate masurile necesare pentru ca lucrarile efective sa poata…

- Casa scarii principala de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a fost inchisa pentru reparatii. Proiectul de reabilitare face parte dintr-un program mai amplu de investitii, care include si amenajarea vestiarelor si a grupurilor sanitare pentru personalul medical, dar si a lifturilor, pana…

- "Astazi am semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea Spitalului pentru Copii Sfanta Maria, cel mai mare spital de pediatrie din Moldova, al doilea pe tara. Contractul are in vedere schimbarea tuturor instalatiilor, reabilitarea planseurilor. Aici nu s-au mai facut lucrari de amploare…

- Dupa circa 15 ani de ”exil”, pana la jumatatea anului 2022, Policlinica din Alba Iulia va reveni in sediul construit initial in anul 1973, ca urmare a contractarii proiectului prin care Consiliul Judetean Alba va utiliza peste 10 milioane lei pentru modernizarea si extinderea cladirii din incinta Spitalului…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru obiectivul de investitii ”Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea”, valoarea investitiei fiind de 122 de milioane de euro. Lucrarile vor incepe de luni, 9 septembrie, durata acestora fiind de 24 de luni.

- Delfinariul din Constanta va fi extins, investitia fiind de 5,6 milioane de euro, iar 70 la suta din aceasta suma va fi data de Ministerul Turismului, restul fiind de la Consiliul Judetean. Lucrarile vor dura doi ani, anunța news.ro.Contractul de finantare pentru proiectul "Extinderea Delfinariului,…

- Consiliul Judetean (CJ) Dolj a pus pe masa, la inceputul lunii trecute, doua milioane de euro pentru parcarea SJU Craiova. Mai exact, pentru amenajarea intregii incinte a Spitalului Judetean de Urgenta. Contractul, care pare unul destul de generos, prevedea reabilitarea parcarii existente si amenajarea…