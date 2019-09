Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, demersuri administrative, dialoguri cu reprezentanții unor instituții, nevoia de informare și actualizare a unor cunoștințe intr-un domeniu practic, tehnic sau financiar. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03, și dimineața zilei de 30 septembrie, preocupari legate…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, nativii se pot confrunta cu constatari mai puțin convenabile legate de activitațile retribuite . Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03', și dimineața zilei de 30 septembrie, Balanțele vor avea farmec, subtilitate mentala și reacții temperate. Luna Noua in Balanța,…

- In prima parte a zilei de 28 septembrie, vor continua sa se manifeste tendințele ultimelor doua zile: chibzuiala, analiza, verificare a unor ipoteze de studiu sau de formare. Intre 28 septembrie, dupa ora 13:03', și dimineața zilei de 30 septembrie, in prim-planul atenției lor va sta nevoia de a echilibra…

- „Va pregatiti de o schimbare remarcabila!", a spus astrologul Daniela Simulescu, despre una dintre zodii, avertizand ulterior, scrie dcnews.ro. „Trebuie sa acceptati schimbarea, sa acceptati decizia pe care ati luat-o. Acea schimbare poate fi in zona profesionala, in zona relationala sau in zona…

- Echinocțiul de toamna are loc pe data de 23 septembrie 2019 și reprezinta momentul in care Soarele traverseaza ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordica in emisfera sudica. Echinocțiul de toamna este acel moment in care ziua este egala cu noaptea și incepe in mod oficial toamna astronomica. Din…

- Luna Noua in Fecioara va avea loc pe data de 30 august 2019, va fi a doua Luna Noua petrecuta in luna august, fenomen astrologic mai rar intalnit, și va fi cea mai benefica lunație a anului 2019. Luna Noua in zodia Fecioara se petrece intr-un context astrologic de excepție, amprentat de aspecte planetare…

- Luna august se anunța impactanta din punctul de vedere al contextului astrologic. In primul rand, in luna august 2019 vom avea Luna Noua de doua ori, in prima zi, atunci cand se va forma in zodia Leu, și in penultima zi, pe 30 august, atunci cand se va forma in zodia Fecioara. De asemenea, la mijlocul…