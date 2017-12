Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul ca Washingtonul va fi atent în fata oricaror încalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce în contextul protestelor din Iran.

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, sambata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC.

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Președintele american, Donald Trump va fi supus unui examen medical la inceputul anului viitor. Anunțul a fost facut la o zi dupa exprimarea unor ingrijorari, referitoare la starea de sanatate a lui Donald Trump.

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, conform CNN, scrie news.ro.Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: "Guvernul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agentiile internationale de presa.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 6 decembrie" on Storify]

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Zile dificile pentru presedintele american. Avocatul lui Donald Trump i-a sarit astazi in ajutor. Sustine ca el si nu presedintele ar fi postat un mesaj incriminator pe contul de twitter al liderului de la Casa Alba. Este vorba de mesajul in care Donald Trump lasa sa se inteleaga faptul ca ar fi stiut…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strans, de 51 de voturi la 49, mai trebuie armonizat pana la sfarșitul anului cu…

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- Presedintele american Donald Trump a incercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordandu-i un sprijin minimal ...

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…

- Președintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca a respins o oferta a celebrei reviste Time pentru a fi desemnat personalitatea anului 2017, vexat in mod vizibil de faptul ca revista și-a nuanțat propunerea, informeaza sambata AFP. "Revista Time a sunat pentru a spune ca…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat "atacul terorist oribil si las" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane si ranirea altor 109, potrivit ultimului bilant, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa invingem militar (teroristii)…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonica marti cu omologul sau rus Vladimir Putin, care a fost axata pe dosarele cele mai fierbinti din actualitatea internationala, precum Siria, Ucraina, Ir...

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri va ajunge sambata la Paris si va fi primit de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, a anuntat Presedintia Frantei, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro. Saad Hariri a demisionat la inceputul lunii noiembrie din functia de…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa șantajeze lumea", a avertizat președintele american intr-o alocuțiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza France Presse. Donald Trump a promis de asemenea…

- Majoritatea republicana din Senatul american a adaugat abrogarea obligației universale de achiziție a unei asigurari de sanatate la proiectul sau de reforma privind sistemul fiscal, o noua tentativa de indeplinire a unei promisiuni electorale a lui Donald Trump, pana in prezent eșuata, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a fost în repetate rânduri acuzat ca face afirmații false și ca manipuleaza opinia publica. Jurnaliștii americani au realizat și o statistica. Astfel, Trump a facut 1.

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Președintele SUA, Donald Trump, iși incheie marți turneul-maraton in Asia, care s-a desfașurat fara incidente, dar și fara un progres major in probleme-cheie și fara a indeparta ceața ce invaluie strategia lui Trump in aceasta parte a lumii. ...

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sugerat ca Rusia și SUA ar trebui sa-și retraga trupele din Siria, dupa ce liderii lor - Vladimir Putin și Donald Trump - au declarat ca nu exista "o soluție militara" pentru conflictul pe termen lung al țarii.

- Președintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmințirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, relateaza Reuters și AFP. În cadrul unei conferințe…

- Fostul comandant american, care a participat la dezvoltarea unor planuri pentru a combate potențiale atacuri ale Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, avertizeaza ca in ciuda avantajului tehnologic al Americii, numarul mare de trupe nord coreene, alaturi de artileria de rachete și lansatoare, ar duce…

- SURSA VIDEO: Youtube Liderul de la Casa Alba a avut "doua sau trei" conversatii succinte cu Putin in cursul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), in orasul vietnamez Da Nang, le-a spus Trump reporterilor in avionul prezidential Air Force One, in timpul…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA, transmite BBC. “Nu ne subestimati! Nu ne puneti la incercare!”, a avertizat el. Trump i…

- Președintele american Donald Trump, afectat de ancheta privind o presupusa ingerința rusa in alegerile de anul trecut din SUA, risca sa apara slabit la intalnirea de la Beijing cu omologul sau chinez Xi Jinping, care tocmai și-a consolidat puterea la varful regimului chinez, a comentat marți AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean semnifica o "amenintare pentru lumea civilizata" si a mentionat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Presedintele american Donald Trump a autorizat sambata publicarea in scurt timp a mii de noi documente privitoare la asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, pastrate secrete timp de decenii, transmite...

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost unul dintre evenimentele care au tinut primele pagini ale ziarelor. Decontul strangerii de mana dintre cei doi sefi de stat a fost insa dezvaluit la scurt timp dupa istorica intalnire:…

- Președintele SUA Donald Trump a cazut 92 de poziții, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogați 400 de americani, in condițiile in care averea sa este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marți de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se afla in mijlocul unui nou scandal, dupa ce i-ar fi spus vaduvei unui soldat american mort in Niger, ca sotul ei “stia la ce s-a angajat”, transmite AFP. Militarul La David T. Johnson, in varsta de 25 de ani, a fost ucis intr-o ambuscada in Niger la inceputul lui octombrie.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca legea cu privire la asigurarile de sanatate a lui Barack Obama, pe care nu a reusit sa o abroge, apartine trecutului din cauza deficientelor ei, relateaza AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May au publicat vineri o declarație comuna in care avertizeaza Statele Unite sa nu ia decizii unilaterale care ar putea afecta acordul nuclear cu Iranul, informeaza Reuters. Dupa ce președintele…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa prezinte astazi strategia administrației sale fața de Iran: se așteapta ca ceara sancțiuni pentru ceea ce considera &"politica agresiva&" a Iranului în Orientul Mijlociu, dar nu și

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa efectueze o vizita de lucru in Marea Britanie la inceputul anului 2018, dar nu este vorba de o vizita de stat, astfel ca nu va include nicio intrevedere cu regina Elizabeth a II-a, afirma surse oficiale citate de publicatia Evening Standard.…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe.Șeful diplomației de la…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat sambata ca, in ciuda promisiunii sale de campanie, Ambasada americana in Israel nu va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim inainte de a incerca relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Vreau sa…

- Donald Trump a vizitat teritoriul american Puerto Rico, care a fost devastat de uraganul Maria, dupa mai multe zile in care a fost criticat pentru reacția sa in urma dezastrului. Președintele american nu a reușit sa indrepte situația, ci din contra. El a incercat sa mininalizeze situația, facand comparație…

- Autorul atacului din Las Vegas era un "individ foarte bolnav", "un dement", a declarat președintele Donald Trump, relateaza marți The Associated Press citata de Mediafax. Donald Trump afirma ca autoritatile continua ancheta în cazul incidentului soldat cu cel…