Ludovic Orban: Programul de guvernare pare scris la betie. Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Viorica Dancila va fi premierul acestei tari

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei sa faca la fel, scrie AGERPRES.Am decis in Biroul Politic…

- Programul de guvernare, ciriticat si la Cluj: "Capitole copy-paste, o colectie de idei adunate" Presedintele executiv al UDMR, Balint Porcsalmi, considera ca programul de guvernare al Guvernului Dancila are multe capitole ”copy-paste” din alte programe, fiind „o colectie de idei adunate si puse…

- Presedintele executiv al UDMR, Balint Porcsalmi, considera ca programul de guvernare al Guvernului Dancila are multe capitole ”copy-paste” din alte programe, fiind „o colectie de idei adunate si puse pe hartie”, transmite corespodnentul MEDIAFAX.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a replicat duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata "de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri", ca ultima data cand s-a imbatat a fost…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut un apel la parlamentarii PSD, duminica, la Antena 3, sa nu mearga la votul de învestitura al cabinetului Dancila, daca vor ”sa scape” de Dragnea. În plus, șeful liberarilor susține ca programul de guvernare este ”o colecție de…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de incredere in Parlament, iar voturile UDMR ar putea decide soarta guvernului Dancila.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca, din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare “arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, potrivit Agerpres. Hunor a facut aceasta declarație sambata seara,…

- Programul de guvernare vine cu cateva modificari, adaptate cerințelor ALDE. "In 2017 ne-am respectat angajamentele fața de cei care ne-au votat și implicit au avut incredere in programul de guvernare propus. Ne-am angajat ca vom duce creșterea economica in buzunarul romanilor și am reușit asta - puterea…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Președintele PSD, Ludovic Orban, a prezentat un document in care este analizat gradul de realizare al programului de guvernare al PSD-ALDE in primul an la putere. Liberalii arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare decat 33, potrivit…

- PNL a facut ”cartea neagra” a primului an de guvernare PSD-ALDE, liberalii sustinand ca 2017 a fost un an pierdut pentru Romania, iar campania pentru parlamentare a fost ”cea mai mare vanzare de iluzii” din 1989 incoace. Ludovic Orban a declarat ca programul de guvernare PSD-ALDE este ”o colectie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare pentru a intra la guvernare. "Nu am auzit aceasta solicitare din partea UDMR", a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.

- "(...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni, ca fiecare ministru trebuie sa fie pregatit pentru a implementa programul de guvernare al partidului si a sustinut necesitatea unui dialog în interiorul formatiunii politice pe aceasta tema ''Eu sunt pregatita sa avem o discutie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota în Parlament împotriva Guvernului Dancila si ca vor încerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a încerca împiedicarea validarii noului Executiv. „PNL va vota împotriva Guvernului.…

- Liberalii vor juca, la consultarile de azi de la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, cartea anticipatelor. „PNL este pregatit sa-si asume raspunderea guvernarii prin castigarea alegerilor anticipate”, a anunțat, ieri, liderul PNL, Ludovic Orban.

- "Obiectivul nostru este ca PSD sa nu mai fie la guvernare. Am hotarat sa nu participam la nicio formula de guvernare cu PSD. De asemenea, am hotarat sa votam impotriva oricarui guvern care contine in structura guvernamentala PSD. Am decis ca mandatul delegatiei sa fie solicitarea de alegeri anticipate,…

- Felix Stroe, ministru al Transporturilor și lider al organizatiei județene PSD Constanta spune ca la urmatoarea întâlnire a liderilor partidului trebuie discutat despre "democratizarea" puterii de decizie din PSD. Felix Stroe, președintele PSD Constanța, susține ca așa…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- Regele Mihai I va ramâne în memoria noastra, a românilor, un simbol al demnitatii si nobletii, prin modul în care si-a împletit destinul cu evolutia României moderne, a scris, miercuri, premierul Mihai

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. „In masura in care se poate, noi vom susține…

- „Sustinem anticipatele. PSD nu mai are legitimitate. Programul de guvernare nu mai are legatura cu cel prezentat in campanie, cu minciunile gogonate pe care le-au sustinut atunci. Intoarcerea la popor e naturala", a spus Orban. „Vom sustine toate demersurile necesare pentru a ajunge la anticipate",…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. "În masura în care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, pe 8 noiembrie, ca va propune Biroului Executiv al partidului depunerea unei motiuni de cezura impotriva guvernului Tudose, afirmand ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR ordonanta de modificare a Codului Fiscal. “Vazand calamitatea…

- Este evident ca multinaționalele nu au jucat corect in relația cu statul roman și au profitat de orice chichița legislativa pentru a externaliza profitul, dar asta fac in toate țarile in care statul lasa garda jos. Statul este vinovat ca multinaționalele au profitat. Stigmatizarea corporaților este…

- Liviu Dragnea a reușit sa-și impuna voința, silindu-l pe premierul Mihai Tudose sa adopte noile masuri fiscale la Cod. Premierul și-a vulnerabilizat poziția, antagonizandu-și mediul de afaceri, sindicatele, primarii și, mai ales salariații, și-și joaca acum rolul de premier. Nu doar soarta lui…

- Liberalii sunt nemultumiti de masurile fiscale adoptate astazi de Guvern astfel ca luni vor propune depunerea unei motiuni de cenzura, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Digi 24."Vazand calamitatea fiscal bugetara care risca sa loveasca Romania, calamitate provocata de guvernul de…

- Acuzați de mulți ca sunt mult prea permisivi in batalia cu PSD, liberalii se pare ca nu stau chiar degeaba. Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca așteapta un moment politic prielnic pentru depunerea moțiunii de cenzura, dar pana atunci tatoneaza terenul inclusiv cu UDMR, dar și cu nemulțumiții…