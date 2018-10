Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, s-a autoexclus vineri din cursa pentru a deveni viitorul presedinte al Comisiei Europene dupa alegerile europene din 2019, relateaza AFP si Reuters.El a anuntat pe Twitter ca a luat decizia de a nu candida la congresul Partidul…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat miercuri anuntul facut de conationalul sau Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, ca va candida la presedintia Comisiei Europene dupa alegerile legislative europene de anul viitor, relateaza Reuters. …

- "Nu putem continua ca si pana acum in UE", a scris Manfred Weber in mesaje postate pe Twittter. "Voi contribui la reintoarcerea la popor a Europei si la restabilirea legaturii dintre cetateni si Uniunea Europeana. Vreau sa incep un nou capitol in UE", a mai scris el. Manfred Weber, membru…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost de acord sa sprijine candidatura compatriotului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, au relatat joi mai multe publicatii germane, preluate de Reuters,…

