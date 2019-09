Ludovic Orban, negocieri pentru moțiunea de cenzură. Informații de culise Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu posibili parteneri. Deja textul moțiunii este discutat cu partenerii din opoziție, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE și Pro Romania. In condițiile in care saptamana viitoare vin la discuții, șansele moțiunii sunt foarte mari. Vom depune moțiunea cand vom avea 233 de semnaturi. Opoziția are o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

