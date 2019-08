Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers. "PNL va depune motiune de cenzura si va cauta sa depuna aceasta motiune…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura."PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura. "PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni…

- Partidul de guvernamant al Italiei, Liga, a depus o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului, vineri, liderul formatiunii Matteo Salvini sperand ca aceasta miscare sa declanseze alegeri anticipate si sa ajunga noul lider al natiunii, potrivit Reuters.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamâna trecuta, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au fost demarate negocierile pentru sustinerea acestui demers. Motiunea de cenzura este sustinuta de PMP, UDMR, USR, Pro România.…

- PRO Romania, prin parlamentarii sai, va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a declarat Victor Ponta. "Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun fel de text al PNL, al…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma cu puțin timp, in direct la Romania TV, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului e gata și va fi depusa in curand la Parlament. El a spus ca va negocia cu toate partidele, mai puțin cu PSD."Vom purta negocieri cu toata lumea. Vom merge…

- Fostul premier și actual lider al USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, in direct la Realitatea TV, ca ar susține o moțiune de cenzura și s-a declarat convins de șansele acestei moțiuni in condițiile in care forțele Opoziției și-au declarat disponibilitatea de a o vota.„L-am auzit pe Victor…