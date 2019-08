Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a fost desemnat, luni, de Biroul Executiv al PNL, sef de campanie pentru alegerile prezidentiale, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. In sedinta BEx al PNL Ludovic Orban a primit mandat sa constituie echipa de campanie pe care o va conduce.…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca actualul sef al statului Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a castiga alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Alegerile din 10 si 24 noiembrie reprezinta un punct extrem de important in evolutia viitoare a Romaniei. Presedintele…

- UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. "Asa cum din 1996 incoace de fiecare data am avut candidat la alegerile prezidentiale, vom avea si in anul 2019. Atata pot sa va spun in acest moment, ca sigur va exista un candidat din partea…

- Dacian Cioloș a declarat, vineri seara, ca alianța USR-PLUS a stabilit ca Dan Barna sa fie candidatul la alegerile prezidențiale, iar el sa fie desemnat premier, dupa ce alianța 2020 USR-PLUS va ajunge la guvernare, relateaza Mediafax.„Daca rezultatul acesta va fi avizat de conducerile celor…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca ar fi mai bine ca alianța USR-PLUS sa nu iși puna candidat la prezidențiale fiindca in lupta cu PSD se "faramițeaza" votul. "E dreptul lor sa iși...

- Liderul PNL Ludovic Orban propune ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, care urmeaza sa transpuna in lege referendumul pe Justitie, sa fie organizat odata cu primul sau cu al doilea tur al alegerilor prezidentiale din toamna. CCR a validat joi referendumul pe Justitie, initiat de presedintele…

- ​Liderul liberal Ludovic Orban a declarat joi seara, referitor la eventualitatea ca seful statului sa fie ales presedinte al Consiliului European, ca îsi doreste ca acesta sa fie candidatul PNL la alegerile prezidentiale, dar ca, pe de alta parte, Klaus Iohannis ar avea ocazia "de a ajuta…

- 'Biroul Executiv a luat decizia de a-l desemna pe Rares Bogdan liderul grupului parlamentar al PNL si nu numai al PNL, ci si al celorlalte formatiuni care sunt membre PPE in Romania, liderul de grup. Am incredere in faptul ca Rares Bogdan se va bate pentru interesele Romaniei si ca va conduce grupul…