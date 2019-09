Ludovic Orban a decis. Când depune moţiunea de cenzură. Surse Potrivit unor surse citate de Mediafax, liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie. Orban le-a explicat liberalilor ca are promisiunea a 22 de voturi din partea ALDE la moțiunea de cenzura, insa personal estimeaza ca vor fi 18-19 voturi pentru din partea aleșilor ALDE, au explicat sursele citate. Acesta le-a explicat colegilor, in reuniunea BEX al PNL de luni, ca vor mai fi discuții cu minoritațile și cu mai mulți parlamentari de la PSD. Ludovic Orban a adaugat ca moțiunea de cenzura va fi depusa pe 30 septembrie, iar daca ALDE voteaza pentru demers, atunci moțiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

